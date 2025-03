Wembanyama : Une date pour son grand retour ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent des parquets depuis plus d’un mois et alors que sa saison est terminée en raison d’une thrombose à l’épaule droite, Victor Wembanyama sera-t-il remis à temps pour disputer l’Euro 2025 avec l’équipe de France, du 27 août au 14 septembre ? Le sélectionneur des Bleus, Frédéric Fauthoux, a assuré que le Français était motivé pour y participer, même s’il est encore trop tôt pour pouvoir dire s’il sera là ou non.

En attendant de savoir si Victor Wembanyama sera de la partie, l’équipe de France sait désormais quels seront ses adversaires lors de la phase de groupe de l’Euro 2025, qui aura lieu du 27 août au 14 septembre. Le tirage au sort avait lieu ce jeudi et les Bleus se sont retrouvés dans le groupe D, en compagnie de l’Islande, la Slovénie de Luka Doncic, la Pologne, pays organisateur, la Belgique et Israël. Une compétition à laquelle la star des San Antonio Spurs a envie de participer, comme l’a assuré Frédéric Fauthoux.

« On a eu Victor avant son opération, il est motivé pour faire partie de l'équipe »

« On a eu Victor avant son opération, il est motivé pour faire partie de l'équipe. On verra au fur et à mesure de son évolution physique, on prendra la décision quand ce sera le bon moment, jusque-là, on sera dans le flou. Mais il se sent bien, tout se passe bien (dans sa rééducation) », a déclaré Frédéric Fauthoux après le tirage au sort, dans des propos relayés par L’Équipe. Successeur de Vincent Collet, l’entraîneur de Bourg-en-Bresse vivra sa première grande compétition internationale en tant que sélectionneur de l’équipe de France.

Risacher et Sarr « proches d'une présélection »

Frédéric Fauthoux a également évoqué les autres Français évoluant en NBA : « Boris (Diaw, le manager général des Bleus), les a vus en allant deux-trois fois aux États-Unis pendant la saison. Aujourd'hui, 100 % des joueurs nous disent qu'ils sont intéressés pour venir. » À propos de Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) et Alexandre Sarr (Washington Wizards), à la lutte pour le titre de rookie de l’année, le sélectionneur de l’équipe de France a assuré qu’ils sont « proches d'une présélection. Ce sont deux joueurs de grand avenir, avec beaucoup de talent, et les deux ont du temps de jeu en NBA, c'est très important pour moi, pour des éventuelles sélections, c'est primordial avec la concurrence des joueurs d'Euroligue, d'Eurocoupe, de Ligue des champions. »