La mésaventure à 70 000€ de Wembanyama !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Obligé de déclarer forfait pour le reste de la saison en raison d'une thrombose veineuse qui s'est déclarée récemment, Victor Wembanyama a eu la mauvaise surprise de voir le mois dernier un de ses maillots sur un site d'enchères. En fait, il s'agissait d'un cadeau qu'il avait offert à un enfant après un match. Le précieux vient d'être vendu pour environ 70 000€.

Alors qu'il réalisait une deuxième saison en NBA plutôt convaincante, Victor Wembanyama devra camper sur les bancs de l'infirmerie pour le moment. La pépite française du basket enchaîne les petites mésaventures, puisque récemment, un de ses maillots offert à un supporter a été vendu aux enchères.

Un cadeau inestimable

Fin décembre, lors d'un match de son équipe, Victor Wembanyama avait échangé son maillot avec un enfant qui l'avait interpellé. Le jeune fan arborait une pancarte lui demandant un échange. Le Français avait alors posé à côté de lui avec le minuscule maillot entre ses doigts. Mais entre le souvenir incroyable d'un jeune fan et l'occasion de se faire de l'argent, c'est l'appel du billet qui a été le plus fort.

Des enchères à 70 000€

Comme le rapporte ESPN, le maillot offert à cet enfant a été vendu aux enchères à 73 000 dollars (70 000€). Le mois dernier, en apprenant la publication de l'offre sur un site, Victor Wembanyama avait déjà réagi en postant un smiley en larmes. Le maillot, lui, était estimé à 10000 dollars pour commencer. Plus d'un mois plus tard, il est donc parti pour 7 fois ce prix. Le joueur français a de quoi être déçu. Ce n'est pas la première fois qu'un maillot de Wemby part aux enchères : fin 2023, l'un d'eux a été acheté pour plus de 700 000€, du jamais vu pour un rookie.