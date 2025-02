NBA : Le successeur de Wembanyama balance !

Arnaud De Kanel

Le basket français continue d’écrire son histoire en NBA. Un an après que Victor Wembanyama a marqué les esprits en devenant le premier choix de la Draft, un autre talent tricolore lui emboîte le pas. Cette fois, c’est Zaccharie Risacher qui a été sélectionné en tête, confirmant ainsi la montée en puissance du basket hexagonal sur la scène internationale. Risacher s'est confié sur sa nouvelle vie.

Dans un tournant marquant pour le basket français, Zaccharie Risacher a été sélectionné en première position lors de la Draft 2024, prenant ainsi la relève de son compatriote Victor Wembanyama. Cet événement souligne une dynamique exceptionnelle pour le basketball tricolore, qui voit pour la deuxième année consécutive un joueur gravir les sommets de la draft. Le successeur de Wembanyama nage en plein bonheur du côté d'Atlanta.

«Fier d'avoir été le premier choix de la draft»

« Dans le monde du basket, je suis reconnu, j'ai cette image de first pick et tout est décuplé. Mais dans la ville, on me voit plutôt comme un joueur des Hawks à part entière. Il y a plus de proximité. Les gens me voient tous les deux jours à l'Arena, à jouer, à gagner des matches, ça crée un lien et maintenant, j'ai l'impression que cette image de first pick étranger s'est cassée. J'en suis reconnaissant : je suis fier d'avoir été le premier choix de la draft, mais encore plus fier d'être ici », a déclaré Zaccharie Risacher dans les colonnes de L'Equipe. Il espère remporter le titre de Rookie de la saison.

«Le rookie de l'année reste dans un coin de ma tête»

« Toujours. Chaque compétiteur qui se respecte a forcément des objectifs individuels en tête. Ce n'est pas ce à quoi je pense constamment, je suis plus tourné vers ce qu'on peut proposer collectivement chaque soir. Découvrir les play-offs, ce serait aussi incroyable, je joue pour gagner. Mais le rookie de l'année reste dans un coin de ma tête. Si j'avais l'opportunité de remporter un trophée individuel dès ma première saison, ça serait énorme », a ajouté Zaccharie Risacher.