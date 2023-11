Le patron de la NBA fait allusion à trois nouvelles villes pour une future expansion

Florian Barré

Si pour l’heure, la NBA compte 30 franchises dans sa ligue, cela pourrait rapidement changer. Depuis de nombreux mois, les dirigeants, dont Adam Silver (commissaire de la NBA), parlent sérieusement d’ajouter deux nouvelles équipes à l’équation. Les villes de Seattle et Las Vegas sont ciblées et accueilleront, sauf surprise, les 31es et 32es franchises de la NBA. Pour autant, Silver ne ferme pas la porte à l'arrivée d'organisations situées en dehors des Etats-Unis par exemple.

Apparu sur NBC Sports Boston , le patron de la NBA Adam Silver a évoqué ce lundi soir l’ajout possible d’équipes d’expansion à l’international. Les Raptors de Toronto sont la seule franchise en dehors des États-Unis pour l’heure et Silver n'est pas prêt à exclure la possibilité d'une expansion de la ligue dans cette direction. Cette idée provient du fait que la NBA a, dans le passé, accueilli des matchs de pré-saison et de saison régulière dans au moins 17 pays différents, ces matchs attirant souvent de grandes foules. Et avec de nombreuses preuves démontrant que l’intérêt pour la ligue dépasse les frontières des États-Unis, est-il possible de voir une implication encore plus grande à l’étranger ?

NBA : LeBron James va ouvrir un musée à son effigie https://t.co/oeYvTf7fQU pic.twitter.com/2tofkgu4ho — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

S’étendre, mais pas trop non plus

« C'est intéressant. C'est un équilibre, car nous connaissons aussi l'impact des voyages sur les joueurs. Donc, à ce propos, j'étais en pré-saison à Abu Dhabi, c'est un peu plus facile pour le corps des joueurs car ils ont le temps de récupérer, surtout quand il y a de grands décalages horaires. » a affirmé Silver dans un premier temps. Alors qu'une expansion en Europe, par exemple, serait difficile en raison des longs temps de trajet et des grands décalages horaires, une expansion au Mexique, ou à davantage d'équipes au Canada, pourrait être beaucoup plus envisageable.

Le Canada et le Mexique visés