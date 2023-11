NBA : Zion Williamson en pleine tourmente chez les Pelicans

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Zion Williamson et les New Orleans Pelicans sont actuellement sur une série de cinq défaites consécutives. Le joueur de 23 ans, de retour après une nouvelle saison écourtée par les blessures, semble frustré et avoir du mal à suivre le plan de sa franchise. « Je fais de mon mieux », a-t-il assuré dimanche, après sa défaite face aux Dallas Mavericks (124-136).

Les New Orleans Pelicans affichent un bilan de 4 victoires pour 6 défaites, après avoir perdu leurs cinq derniers matches. Zion Williamson, premier choix de la draft 2019 et véritable star de l’équipe, semble frustré par la situation de son équipe.

« En ce moment, c’est difficile »

« L’année dernière, nous avons fait une réunion d’équipe et nous avons évoqué certaines choses que je pourrais mieux faire, surtout le fait de suivre le programme. En ce moment, c’est difficile » , a péniblement soufflé Williamson à Will Guillory de The Athletic , après la défaite des Pelicans face aux Dallas Mavericks (124-136). « Je prends un peu de recul en ce moment. Je fais confiance au processus. Je fais de mon mieux pour suivre le programme actuellement. »

Zion Williamson, une efficacité en berne

Malgré sa santé retrouvée, Zion Williamson connaît le début de saison le moins performant de sa jeune carrière, avec une moyenne de 21,6 points par match. Bien que satisfaisant en soi, ce rendement est décevant par rapport à la moyenne de ses trois premières saisons en NBA (25,8). L’efficacité du joueur de New Orleans, habituellement un de ses grands atouts, fait défaut cette saison. Avec un taux de réussite au tir de 51,5 %, il est nettement en dessous de ses trois années précédentes à 61,5 %. Cette baisse de performance survient alors que les Pelicans, confrontés à plusieurs blessures, ont du mal à maintenir une constance dans leur jeu.

La confiance à reconstruire

Après plusieurs faux pas de sa part et de nombreuses rumeurs ces derniers temps, Zion Williamson se trouve dans une position délicate à New Orleans. Il doit prouver à la franchise qu’il peut rester en bonne santé et suivre leurs directives, tout en cherchant un moyen de faire confiance à l’organisation. Son agacement manifeste dimanche est un mauvais signe à cet égard.