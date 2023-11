NBA : Les Warriors de Steph Curry accueilleront un évènement exceptionnel en 2025

Florian Barré

La NBA a sélectionné les Warriors et la région de la baie de San Francisco pour accueillir le week-end All-Star en 2025, a annoncé la ligue lundi dernier. Le All-Star Game aura donc lieu au Chase Center, le dimanche 16 février 2025. Une première pour cette arène qui a ouvert ses porters en 2019. Les Warriors avaient quant à eux déjà organisé un pareil week-end en 2000 à l’Oakland Arena et en 1967 au Cow Palace de Daly City.

Alors que le week-end All-Star de cette saison sera organisé par les Pacers à Indianapolis du 15 au 18 février, la NBA a déjà dévoilé la maison organisatrice en 2025. « Cela fait 25 ans que le NBA All-Star Game a eu lieu dans la région de la baie de San Francisco, et nous sommes ravis d'amener l'événement phare de la NBA au Chase Center en 2025 », a déclaré le PDG des Warriors, Joe Lacob, dans un communiqué.



Golden State hôte en 2025

« En plus de l'impact économique et touristique significatif que le NBA All-Star va générer, nous sommes impatients d'organiser divers événements à San Francisco et à Oakland pour rassembler les fans de basket-ball du monde entier. » a-t-il ajouté. Les événements auront lieu du 14 au 16 février 2025. Certains auront lieu dans l'ancien domicile de l'équipe, à Oakland en Californie, notamment le All-Star Celebrity Game, les entraînements All-Star, la NBA HBCU Classic et la G League Next Game.

Nouveau format en 2025 ?