La NBA envisage d’étendre la Draft sur deux jours

La NBA envisage de modifier le format de la Draft. La ligue a rencontré les directeurs généraux mercredi pour discuter de l'ajout d'une deuxième journée, selon Shams Charania de The Athletic. Le nouveau format pourrait commencer dès 2024, sous l’impulsion des dirigeants des différentes franchises qui estiment qu'un temps supplémentaire au premier et au deuxième tour pourrait leur être utile.

Dans l’optique de permettre aux dirigeants des franchises de bénéficier de beaucoup plus de temps pour choisir leurs joueurs, la NBA serait en passe d’étendre sa Draft sur deux jours selon Shams Charania. Rien d’acté pour l’heure mais cette possibilité prend de l’ampleur puisque les équipes de la Grande Ligue valorisent de plus en plus de capital de draft chaque année, mais disposent de beaucoup moins de temps pour désigner le prospect idéal lorsque c’est leur tour.

Un temps de réflexion bien trop restreint

Les équipes disposent de cinq minutes pour faire un choix au premier tour, et de deux minutes au second, seulement. L'ajout d'une deuxième journée pour le deuxième tour pourrait donner aux évaluateurs plus de temps pour trouver des talents méconnus, bien que la plupart d'entre eux ne finiront pas par jouer un rôle important dès le début, étant donné le nombre limité de places dans un roster.

Un bond en arrière à prévoir ?

Par ailleurs, rien n'indique qu'un troisième tour soit ajouté, mais cela pourrait peut-être faire partie de la conversation étant donné la croissance de la G League, où les joueurs prometteurs peuvent acquérir de l'expérience pour progresser jusqu'à la NBA. Autrefois illimité, le nombre de tours de draft a été réduit à 10 en 1974, puis à sept tours en 1985, avant de connaître le système à trois tours en 1988, puis à deux tours en 1989, encore utilisé aujourd'hui.