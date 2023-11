Florian Barré

Les joueurs comme Victor Wembanyama, Chet Holmgren et les jumeaux Thompson font partie d'une classe de draft NBA qui semble plus en avance au niveau de l'intensité que les précédentes, et c'est quelque chose à quoi les joueurs plus âgés de la ligue peuvent s'identifier. Pour cela, Draymond Green, vétéran des Golden State Warriors, a fait l'éloge des recrues NBA de cette année.

L’intérieur des Golden State Warriors, Draymond Green, est impressionné par un trio de rookies et s'est assuré de leur montrer un peu d'amour après le dernier match de sa franchise. Plus précisément, Green a rendu hommage à Victor Wembanyama et aux jumeaux Thompson, Amen et Ausar, pour leurs débuts en NBA. Il a mis en évidence les qualités défensives des trois hommes, en expliquant qu'ils lui rendent également plus difficile la tâche de faire partie des équipes All-Defensive.

Green a « une dent » contre les rookies 2023

« Cette classe de rookies ne ressemble pas vraiment à une classe de rookies. Tu fais rentrer ces gars et ils ne font pas les erreurs que les rookies font normalement. Pareil pour les jumeaux Thompson, et Wemby. Marcus Sasser pareil. On ne dirait pas des rookies. C'est une classe incroyable. » a déclaré Green à NBC Sports Bay Area . « J’ai un peu une dent contre les jumeaux Thompson et Wemby parce ce que vu comment ils défendent déjà ça va être bien plus difficile pour moi de continuer à faire partie d'All-Defensive Teams. Nan je suis heureux de voir ça. Content de voir des jeunes arriver en NBA en voulant relever le challenge défensivement. Il y a tellement de gars qui arrivent dans cette ligue en se disant juste 'Je dois scorer', et c'est vraiment le mauvais état d'esprit à avoir quand tu arrives donc c'est cool de voir des jeunes arriver avec un état d'esprit différent. »

Wemby tient le bon bout

La superstar des Golden State Warriors a été nommée « DPOY NBA » en 2017 et a été insérée huit fois dans les équipes défensives de la ligue : 2015, 2016, 2017, 2021 dans la première et 2018, 2019, 2022, 2023 dans la seconde. Actuellement, Victor Wembanyama se démarque clairement et pourrait même remporter des récompenses cette saison. La super recrue des San Antonio Spurs affichait, avant le match contre les Knicks, une moyenne incroyable de 19,4 points par match à 46,2% au shoot mais pèse surtout sur les défenses adverses avec ses 8,4 rebonds, ses 2,6 contres et ses 1,3 interceptions en moyenne par match.