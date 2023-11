Un concurrent oublié de Wembanyama réalise des débuts très prometteurs en NBA

Florian Barré

Dans une cuvée de draft 2023 dirigée par le choix n°1 au classement général Victor Wembanyama, il est difficile de se faire une place dans les médias en tant que rookie. En effet, depuis LeBron James, jamais la NBA n’avait attendu un tel phénomène. Ainsi, après Wemby on entend seulement parfois parler du n°3 de la draft Scoot Henderson, ne serait-ce qu'en tant que spectateur innocent à travers le dossier Damian Lillard. Et Brandon Miller dans tout ça ?

Après six matchs en NBA, on peut le dire, Victor Wembanyama réalise des débuts à la hauteur des attentes placées en lui. 20.5 points à près de 49% de réussite au tir, 8.2 rebonds, 2 passes, 1.2 interceptions et 2.7 contres en moyenne par match, c’est franchement intéressant. De son côté, Scoot Henderson est beaucoup plus discret, au point où il n’a pas joué une seule minute des deux dernières rencontres des Blazers. 8.8 points à 34.6% au tir et 9.5% à 3-points, 2.2 rebonds, 4.6 passes, 0.6 interception et 0.2 contre en moyenne par match, c’est quand même bien en-deçà des attentes. Pourtant, et bien que drafté en troisième position, Henderson était perçu par certains comme le véritable rookie à suivre en 2023-24.

Brandon Miller surprend

Pendant ce temps, le gars qui a été choisi entre Wemby et Scoot a été presque immédiatement relégué dans l'ombre de la conversation des recrues de l’été. Pour autant, Brandon Miller se régale à Charlotte. Beaucoup d’observateurs pensaient que les Hornets avaient commis une erreur en sélectionnant Miller plutôt que Henderson au deuxième rang mais force est de constater que, pour l’heure, ce n’est pas le cas. Bien qu'aucune conclusion ne puisse être tirée sur un joueur deux semaines après le début de sa saison rookie, il faut l’avouer, Miller surprend.

De plus en plus discret ?

Au cours de ses six premiers matchs, Miller possède une moyenne de 13.2 points par match avec un pourcentage de réussite au tir de 43.9%. Une partie de la raison pour laquelle Charlotte a pris Miller plutôt que Henderson est l'adéquation du premier aux côtés de LaMelo Ball. Ensemble, ils forment un tandem athlétique dans une ligue qui punit les petites zones arrière. Attention cependant, les trois derniers matchs du tout jeune swingman ont été moins convaincants. Ce dimanche soir notamment, Miller a eu beaucoup de mal contre les Mavericks de Luka Doncic et Kyrie Irving, inscrivant seulement sept points à 3/12 au tir.