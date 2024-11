NBA : «Il a adoré l’idée», une star lance un projet surprenant avec Wembanyama

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivés cet été, les San Antonio Spurs peuvent désormais compter sur l’expérience de Chris Paul et Harrison Barnes. Afin de favoriser la cohésion au sein de l'équipe et rapprocher les joueurs, les deux vétérans ont lancé un club de lecture, auquel a adhéré Victor Wembanyama, ainsi que trois autres de ses coéquipiers.

La saison dernière, le manque d’expérience et l’absence d’un vrai meneur a souvent été pointé du doigt aux San Antonio Spurs. Cet été, la franchise texane s’est donc attaché les services du très expérimenté Chris Paul, arrivé en provenance des Golden State Warriors. L’objectif étant notamment qu’il apporte toute son expérience à Victor Wembanyama. Afin de se rapprocher encore plus de lui, le meneur âgé de 39 ans a même commencé à apprendre le français, comme indiqué par L'Équipe.

NBA : «Ils ne s’aiment pas», il balance sur la rivalité de Wembanyama https://t.co/PLRFks9UTT pic.twitter.com/sFDVR2pavZ — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Un club de lecture lancé par Paul et Barnes

Autre initiative lancée par Chris Paul et Harrison Barnes (32 ans), lui aussi arrivé cet été en provenance des Sacramento Kings, un club de lecture, une des passions de Victor Wembanyama. « Vic est toujours en train de bouquiner. On s'est dit qu'on pouvait essayer de réunir les gars en lisant le même livre et en en parlant ensuite. Il a adoré l'idée », a expliqué Harrison Barnes. « Ils m'ont conseillé de choisir le premier livre. On s'est mis d'accord sur Le Nom du Vent de la trilogie Chronique du tueur de roi », a déclaré Victor Wembanyama. « J'adore ce type de romans. Plus que les séries TV, c'est ma manière de m'évader du monde réel. »

« L'un des gars les plus intelligents que j'ai eu la chance de rencontrer »

« C'est super de pouvoir avoir ce genre d'activité. On passe tellement de temps ensemble qu'avoir des points communs comme ça, ça rapproche », s'est réjouit le Français. En plus de Chris Paul, Harrison Barnes et Victor Wembanyama, Tre Jones a lui aussi adhéré à ce groupe de lecture, ainsi que deux joueurs de l’équipe réserve, Harrison Ingram et David Duke Jr. Rien d’étonnant quand on sait que le Point God, comme certains aiment le surnommer, est un féru d’histoire et de livres autobiographiques. « C'est l'un des gars les plus intelligents que j'ai eu la chance de rencontrer. J'aime à quel point il est brillant et curieux pour son âge », a confié Chris Paul à propos de Victor Wembanyama.