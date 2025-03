LeBron James : L’histoire d’amour qui le touche !

Pierrick Levallet

Ce mardi, LeBron James est entré un peu plus dans la légende de la NBA. La star des Los Angeles Lakers a atteint la barre des 50 000 points inscrits dans la ligue américaine. Un exploit historique, puisque le King est le seul à avoir accédé à ce stade. Le joueur de 40 ans s’est alors livré sur son histoire d’amour avec la NBA, qui l’a conduit jusqu’à ce moment.

Déjà dans la légende de la NBA, LeBron James a réalisé un autre exploit historique ce mardi. Auteur de 34 points, le King a été l’un des artisans de la victoire des Los Angeles Lakers contre les New Orleans Pelicans (136-115). Cette performance a permis à la star de 40 ans d’atteindre la barre symbolique des 50 000 points inscrits dans la ligue américaine. Aucun autre joueur n’y était parvenu par le passé. LeBron James s’est alors livré après la rencontre, notamment sur son histoire d’amour avec la NBA qui l’a conduit jusqu’à ce moment.

LEBRON JAMES STARTS THE 50,000 POINTS CLUB 🚨👑



Counting regular season & playoffs...



Another spectacular feat for @KingJames! 👏 pic.twitter.com/7IP9MeQ0lz — NBA (@NBA) March 5, 2025

«J’ai eu l’opportunité de jouer au jeu que j’aime et je lui ai toujours été fidèle»

« Je ne vais pas venir à votre micro et édulcorer ça. C’est un sacré paquet de points et je suis extrêmement chanceux de pouvoir inscrire autant de points dans la meilleure ligue du monde, avec les meilleurs joueurs du monde, tout au long de ma carrière. C’est vraiment spécial. J’ai eu l’opportunité de jouer au jeu que j’aime et je lui ai toujours été fidèle, donc j’essaie toujours de le lui rendre » a d’abord expliqué LeBron James dans des propos rapportés par BeIN Sports.

«C’est ce qu’il y a de plus difficile»

« Le principal défi ? Ne pas perdre l’amour de ces efforts. Continuer d’en tomber toujours plus amoureux, c’est la chose la plus difficile, chaque année. Vous savez que la saison va être longue, il y a 82 matchs à jouer, 41 à l’extérieur, avec beaucoup de déplacements. Au fur et à mesure que vous prenez de l’âge, cela vous touche différemment. Si vous avez une famille, cela vous touche différemment. Donc tout ce processus, ne pas perdre cet amour pour cela, c’est ce qu’il y a de plus difficile » a ensuite ajouté le King, qui est entré un peu plus dans la légende de la NBA.