Wembanyama : Les Spurs ont déjà trouvé son remplaçant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir enchaîné deux contrats de dix jours, Bismack Biyombo va finir la saison avec les San Antonio Spurs. En l’absence de Victor Wembanyama, absent plusieurs mois, la franchise texane a décidé de signer le pivot congolais âgé de 32 ans jusqu’à la fin de la saison.

Alors qu’il devait initialement être la doublure de Victor Wembanyama, Bismack Biyombo va finalement avoir un rôle un peu plus important aux San Antonio Spurs cette saison. Dans le trade qui a vu De’Aaron Fox arriver en provenance des Sacramento Kings, la franchise texane a envoyé Zach Collins aux Chicago Bulls et avait donc des manques à l’intérieur. C’était avant que l’on apprenne que Victor Wembanyama souffre d’une thrombose veineuse profonde à l’épaule droite.

Les Spurs signent Biyombo jusqu’à la fin de la saison

Le Français a été contraint de mettre fin prématurément à sa saison sera absent plusieurs mois. Ce qui accroît encore un peu plus les besoins des San Antonio Spurs au poste de pivot. En conséquence, ils ont décidé de conserver Bismack Biyombo. Ce dernier avait signé deux contrats de dix jours et, comme indiqué par Reuters, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. Le Congolais âgé de 32 ans était libre depuis la fin de son expérience avec OKC la saison dernière.

Popovich ne reviendra pas cette saison

Après le forfait de Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs ont annoncé une autre mauvaise nouvelle cette semaine. Via un communiqué, Gregg Popovich, absent depuis début novembre après avoir été victime d’un AVC, a indiqué qu’il ne ferait pas son retour cette saison. « J'ai décidé de ne pas revenir sur le banc de touche cette saison. Mitch Johnson et son équipe ont fait un travail formidable et la détermination et le professionnalisme dont les joueurs ont fait preuve, en se serrant les coudes au cours d'une saison difficile, ont été remarquables. Je vais continuer à me concentrer sur ma santé, dans l'espoir de pouvoir reprendre mes fonctions d'entraîneur à l'avenir », a déclaré l’entraîneur emblématique des San Antonio Spurs, âgé de 76 ans.