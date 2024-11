Mercato - OM : Longoria a reçu un «tuyau» pour une signature XXL

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un entraîneur après le passage de Jean-Louis Gasset en deuxième partie de saison dernière, l’OM s’est finalement attaché les services de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria a révélé comment il avait réussi l’exploit de recruter le technicien italien, profitant notamment d’un « tuyau » donné par un ami à lui.

Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, Pablo Longoria est revenu sur l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM, mettant en avant le travail effectué par Medhi Benatia : « Je dois admettre que le travail de Benatia avec Adrien et sa mère a été formidable. » Le président marseillais s’est également exprimé sur une autre signature importante de l’été dernier, celle de Roberto De Zerbi.

« Un ami m'a appelé et m'a donné un tuyau : “La semaine prochaine, De Zerbi démissionne de Brighton” »

« C’était l’époque où je cherchais un entraîneur. Un ami m'a appelé et m'a donné un tuyau : “La semaine prochaine, De Zerbi démissionne de Brighton. N'utilise pas cette information”. Je raccroche et j'appelle Edo Crnjar, l'agent de Roberto, et je lui dis : “Je sais que c'est impossible mais je vais essayer” », a expliqué Pablo Longoria.

« Roberto a suivi son cœur »

« Comment on l’a convaincu ? Par la transparence, la passion et le projet. Roberto a suivi son cœur, je crois que l'enthousiasme d'une ville et d'un public comme celui de Marseille, 49 000 abonnés, a eu un impact », a ajouté Pablo Longoria. En effet, comme il l’a lui-même confié à son vestiaire après la défaite contre l'AJ Auxerre (1-3), selon L’Équipe, Roberto De Zerbi a notamment préféré l’OM à Manchester United : « Voilà le contrat qu'ils m'ont proposé, un contrat de plusieurs saisons, avec le salaire que vous imaginez. Voilà où je n'ai pas été, parce que je place ma passion avant l'argent. Je suis venu à Marseille pour la passion. »