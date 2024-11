OM : Le coup de pression surréaliste de De Zerbi !

Arnaud De Kanel

Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien arrivé en début de saison pour diriger l'OM, est déjà sur la sellette après seulement onze rencontres à la tête de l’équipe. Deux cuisantes défaites au Vélodrome, face au PSG (3-0) et à l’AJ Auxerre (3-1), ont semé le doute, tant chez les supporters que dans les coulisses du club phocéen. En conférence de presse, le technicien transalpin a surpris tout le monde en évoquant une éventuelle démission. Il a même poussé un coup de gueule assez lunaire en début de saison.

Depuis la fin septembre, l'OM traverse une période délicate, enchaînant des contre-performances qui font grincer les dents des supporters. Tout a commencé par une défaite frustrante à Strasbourg (1-0), rapidement suivie d’un nul décevant à domicile contre le SCO d’Angers (1-1) dans l’antre de l’Orange Vélodrome. Mais le véritable coup de massue est venu lors des rencontres suivantes, où les hommes de Roberto De Zerbi ont subi deux défaites à domicile. La première, symbolique et douloureuse, face à leur rival historique lors du Classique contre le PSG (3-0), a marqué les esprits. La seconde, peut-être plus inquiétante, a eu lieu vendredi soir face à l’AJ Auxerre, un promu venu s’imposer avec autorité (3-1) sur la pelouse marseillaise. S'en est suivi un violent coup de pression de Roberto De Zerbi.

«Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir»

« Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c'est clair. Je ne sais pas si c'est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j'avais envie de vivre l'expérience. Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l'argent, le reste je m'en fous. Je n'ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m'échapper, on doit regarder la réalité en face. C'est ce que je dois faire », a déclaré le coach de l'OM après la défaite face à l'AJA. En début de saison, il avait lâché un coup de pression à son vestiaire en dévoilant le contrat que lui avait proposé Manchester United.

De Zerbi dévoile le contrat de United à ses joueurs

« Voilà le contrat qu'ils m'ont proposé, un contrat de plusieurs saisons, avec le salaire que vous imaginez. Voilà où je n'ai pas été, parce que je place ma passion avant l'argent. Je suis venu à Marseille pour la passion. », aurait déclaré le coach de l'OM à son vestiaire selon L'Equipe. Un coup de pression assez surréaliste.