«Une pression supplémentaire», l’OM veut éviter un nouveau fiasco !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’année dernière, l’OM avait entamé sa saison par un échec face au Panathinaïkos en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, qui l’avait relégué en Ligue Europa. Une situation que le club ne veut pas revivre. L’objectif de Marseille est de terminer sur le podium et non à la quatrième place, qui ajouterait une pression supplémentaire l’été prochain.

De passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC mardi dernier, Medhi Benatia a évoqué plusieurs sujets, et notamment les objectifs de l’OM cette saison. Le conseiller sportif marseillais espère faire un bon parcours en Coupe de France, l’opportunité d’enfin remporter un trophée, et retrouver la Ligue des champions.

Objectif podium pour l’OM

« Un bon parcours en Coupe, ça peut te permettre de ramener un trophée. Ça fait trop d'années qu'on a pas eu la chance de ramener un trophée, ce n'est pas négligeable.Ramener une qualification en Ligue des champions. Un club comme l'OM se doit d'être régulièrement, deux fois sur trois, en Ligue des champions. Il y a tout dans ce club, dans cette ville, pour jouer la Coupe d'Europe. Ça manque trop à Marseille la Coupe d'Europe », a déclaré Medhi Benatia. Toutefois, si la quatrième place de Ligue 1 est qualificative pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, l’OM veut l’éviter et finir sur le podium.

« Pas la quatrième parce que ce serait vécu comme une pression supplémentaire »

« L'objectif a été posé à Marseille, la qualification en Ligue des champions par les trois premières places. Pas la quatrième parce que ce serait vécu comme une pression supplémentaire pour l'été à venir », a indiqué le journaliste Florent Germain dans Rothen s’enflamme. En effet, l’échec face au Panathinaïkos au début de la saison 2023-2024 avait été très mal vécu par l’OM, même si le parcours en Ligue Europa avait été la seule satisfaction d’une saison globalement décevante, et l'avait contraint à essayer de boucler son mercato estival le plus tôt possible afin d'être prêt à temps pour cette échéance.