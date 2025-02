Cyclisme : Un ultimatum pour ce leader français

Alexandre Higounet

Alors que le début de saison de David Gaudu tend à confirmer qu’il est bel et bien de retour pour lutter à nouveau avec les meilleurs du peloton mondial, Cyrille Guimard, ancien sélectionneur de l’équipe de France, affirme que le leader de la Groupama-FDJ jouera gros cette année s’il veut maintenir son statut.

David Gaudu a démarré la saison de la meilleure des façons en remportant de façon probante une étape du Tour d'Oman devant un cador du peloton mondial comme Adam Yates, confirmant en cela son retour en forme amorcé en fin de saison dernière, du Tour d’Espagne au Tour de Lombardie.

S’il veut rester dans le gotha du cyclisme mondial

Pour Cyrille Guimard, interrogé sur cyclismactu.net, il n’est pas surprenant de voir le petit grimpeur breton bien démarrer la saison : « Je trouve que son début de saison est logique, classique. C'est bien de lever les bras. Ça fait du bien à la tête, à l'équipe, aux équipiers. C'est toujours bien de gagner. Gaudu a l'habitude de faire des bons débuts, rappelez-vous qu'il a déjà terminé 2ème d'un Paris-Nice »

« Gaudu arrive à un âge où il n’a plus le droit de se louper »

Pour autant, Cyrille Guimard ne cache pas qu’on attend désormais plus du leader de la Groupama-FDJ et que l’heure a sonné pour lui de franchir le palier qui lui permettrait de s’imposer parmi les grands coureurs du peloton international. Selon lui, s’il veut rester un leader de Grand Tour, Gaudu devra apporter rapidement des preuves et des garanties, sous peine de laisser le doute s’installer sur ses réelles capacités : « David a besoin de démontrer des choses parce que par rapport à l'attente qu'il y a sur lui, il n'est pas au niveau de ses attentes depuis 2 ou 3 ans. On trouvera toujours un tas d'excuses et un tas d'alibi. Là, il vient de chuter mais apparemment rien de grave puisqu'il a arrêté une grosse semaine. A lui de répondre aux différentes attentes et il arrive à un âge où il n'a plus le droit de se rater ».