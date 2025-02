Alaphilippe - Officiel : La très bonne nouvelle

Arnaud De Kanel

À 32 ans, Julian Alaphilippe entame une nouvelle ère dans sa carrière cycliste. Après des années sous les couleurs de Soudal Quick-Step, l’ancien double champion du monde a décidé de relever un nouveau défi en rejoignant l’équipe Tudor. Il a récemment fait ses débuts avec sa nouvelle formation sur les routes du Tour de l’Algarve où il est apparu en jambes. De quoi lui permettre de grappiller des places au classement UCI.

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour Julian Alaphilippe. Après des années sous les couleurs de Soudal Quick-Step, le Français a fait le choix d’un changement majeur en rejoignant l’équipe suisse Tudor Pro Cycling, dirigée par une légende du cyclisme, Fabian Cancellara. Courtisé par plusieurs formations, l’ancien double champion du monde a finalement opté pour ce projet ambitieux. À 32 ans, Alaphilippe n’a pas tardé à enfiler son nouveau maillot. Ses premiers tours de roue avec Tudor se sont déroulés au Portugal, à l’occasion du Tour de l’Algarve, une course qui marque le début de sa nouvelle aventure. Un défi inédit pour le natif de Saint-Amand-Montrond qui s'en est bien sorti.

Marion Rousse : Alaphilippe annonce une autre histoire d’amour !

➡️ https://t.co/f4t4sDQaSl pic.twitter.com/OpqSwjK5UO — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

Alaphilippe 20ème du général

Pour sa course de reprise, Julian Alaphilippe s'est hissé à la 20ème place du classement général final. Il était très satisfait. « Je me suis donné à fond ! C'était la dernière étape, je n’avais pas grand-chose à gagner, donc je voulais juste me faire plaisir et vraiment tout donner. C'était aussi la première fois que je roulais sur mon nouveau vélo de contre-la-montre, donc je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire, mais globalement, je suis vraiment content de ma semaine. C'était important de faire des efforts, de retrouver du rythme après deux semaines de stage », avait alors confié Julian Alaphilippe. Une bonne nouvelle est venue s'ajouter à cette satisfaction.

Alaphilippe gagne 2 places

Le classement UCI a été modifié suite à cette semaine de course. Et bonne nouvelle pour Julian Alaphilippe, le coureur de la Tudor gagne deux places ! Il pointe désormais à la 40ème place du classement UCI, et reste devancé par son compatriote Romain Bardet, premier tricolore au classement.