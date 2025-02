Alaphilippe dans une nouvelle équipe, le coup de pression

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 32 ans, Julian Alaphilippe a effectué ses grands débuts avec la formation Tudor à l'occasion du Tour de l'Algarve. Le compagnon de Marion Rousse entame ainsi un nouveau chapitre de sa carrière et on attend désormais de voir ce que ça va donner dans les grands rendez-vous. Alaphilippe est d'ailleurs très attendu par Cyrille Guimard.

La saison 2025 de cyclisme a débuté et Julian Alaphilippe sera l'une des attractions cette année. En effet, le compagnon de Marion Rousse s'affiche désormais sous de nouvelles couleurs. Il a quitté la Soudal Quick-Step et le voilà au sein de la formation suisse Tudor. Un nouveau chapitre pour Alaphilippe, très attendu chez les observateurs...

« Ce que j'aimerais voir c'est un peu le renouveau de Julian »

Dans un entretien accordé à CyclismActu, Cyrille Guimard a laissé un message à Julian Alaphilippe pour cette nouvelle saison avec sa nouvelle formation. « Qu'est-ce qui me ferait plaisir à voir à la télé ? A voir à la télé ? On ne voit pas grand-chose à la télé. Désolé, mais il faut que ce soit sur les chaînes payantes et c'est un petit peu dommage. Non, moi j'attends, ce que j'aimerais voir c'est un peu le renouveau de Julian dans un nouveau contexte, dans une nouvelle équipe et je pense que ça ferait plaisir à tout le monde ».

« Tu as le devoir de gagner et ça nous fera plaisir »

« Oui, j'attends un peu ça et puis il faut quand même le dire, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt... on n'a pas de coureurs emblématiques en France, on n'a pas de coureurs populaires, on n'a pas de coureurs qui sont capables de déplacer les foules. Des Anquetil, Poulidor, Bernard Hinault, Fignon, on n'a pas de champion charismatique en dehors de Julian. C'est lui qui pourrait redonner un souffle nouveau sur le plan populaire. Julian, si tu m'entends, n'hésite pas, tu as le devoir de gagner et ça nous fera plaisir », a poursuivi Cyrille Guimard, mettant ainsi la pression sur le double champion du monde. On attend désormais les résultats de Julian Alaphilippe.