250 000€ : La grande promesse de Marion Rousse !

Au total, sur le Tour de France femmes, ce sont un total de 250 000€ de primes qui sont distribuées tout au long de l’événement. Un montant toutefois dérisoire quand on le compare aux sommes attribuées aux hommes avec notamment 500 000€ rien que pour le vainqueur du Tour de France. Mais Marion Rousse le promet, elle va se pencher pour faire augmenter tout cela.

En remportant le Tour de France 2025, Tadej Pogacar a touché le jackpot. En effet, un chèque de 500 000€ était promis à celui qui ramènerait le maillot jaune sur les Champs-Elysées. En revanche, en remportant l’édition féminine de la Grande Boucle, Pauline Ferrand-Prévot a elle touché beaucoup moins : 50 000€ pour sa victoire finale. Au total, ce sont 250 000€ de primes qui ont été distribuées lors du Tour de France femmes, mais voilà que ça devrait augmenter dans les années à venir.

« Oui, on est toujours à 250 000 euros de primes au total » Directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse s’était exprimée sur ces primes. Interrogée par Eurosport il y a quelques mois de cela, elle expliquait alors : « Oui, on est toujours à 250 000 euros de primes au total. On ne voulait pas lésiner sur tout ce qui fait la beauté du Tour. Le Tour de France, c'est une course cycliste, mais aussi toutes les infrastructures qui vont avec : la caravane, qui est essentielle pour nous, le village-départ, qui n'existe pas sur les autres compétitions de cyclisme féminin etc ».