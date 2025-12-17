Marion Rousse : La folle proposition !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse a largement contribué à l'essor du cyclisme féminin. Ainsi, elle reçoit même des propositions pour poursuivre sur cette lancée. Ainsi, Bruxelles, par le biais de Florence Frelinx, échevine en charge des sports, dépose officiellement sa candidature pour le grand départ de l'édition 2030.

Depuis 2022, le Tour de France Femmes ne cesse de prendre une nouvelle dimension. Sous la direction de Marion Rousse, l'épreuve bénéficie désormais d'une énorme cote de popularité qui dépasse nos frontières. Pour la première fois, la prochaine édition de la Grand Boucle féminine s'élancera depuis l'étranger. En effet, le peloton partira de Lausanne en Suisse. Et ce n'est pas terminé.

Bruxelles se positionne pour le Grand Départ en 2030 En effet, Marion Rousse travaille déjà sur les prochaines éditions et reçoit même des candidatures. Ainsi, Florence Frelinx, échevine en charge des sports, officialise la candidature de Bruxelles pour le Grand Départ de l'édition 2030 du Tour de France Femmes. « J’ai récemment rencontré Christian Prudhomme avec une délégation bruxelloise à Paris. Le patron du Tour s’est montré enthousiaste face à cette candidature à la fois rassembleuse et inclusive. Nous voulons continuer à promouvoir le vélo au cœur de la cité », assure-t-elle à La Dernière Heure.