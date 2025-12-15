Cyclisme : Entre Paris-Roubaix et le Tour de France, Pogacar a tranché !

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar a officialisé en fin de semaine dernière, alors que l'équipe UAE est en stage en Espagne du côté de Benidorm, son programme pour les six premiers mois de la saison 2026. Sans surprise, il se concentrera essentiellement sur les classiques, où le double champion du monde rêve de remporter Paris-Roubaix et Milan San Remo, et le Tour de France. Et Pogacar n'a pas fait mystère de son objectif absolu pour cette saison...

Comme prévu, l'équipe UAE Team Emirates a annoncé le programme de Tadej Pogacar pour les six premiers mois de la saison à l'occasion d'une conférence de presse organisée sur le lieu du premier stage de préparation du côté de Benidorm en Espagne. Et comme on pouvait s'y attendre, l'équipe a validé une première partie de saison de son leader principalement tournée vers les classiques, où il rêve notamment de gagner Paris-Roubaix et Milan San Remo pour compléter la collection de monuments à son palmarès, avant de lancer sa préparation pour le Tour de France, en passant cette année par le Tour de Romandie et le Tour de Suisse, histoire de changer un peu.

« Si je devais choisir entre remporter Paris-Roubaix pour la première fois ou le Tour de France pour la cinquième fois... » Le Tour de France reste bien sûr un objectif essentiel pour Tadej Pogacar. Mais son coeur, assurément, le porte plutôt vers une victoire à Paris-Roubaix. Le champion slovène n'en a pas fait mystère lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il préférait gagner Paris-Roubaix ou une cinquième victoire dans le Tour en 2026. Pogacar a ainsi répondu, dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « Si je devais choisir entre remporter Paris-Roubaix pour la première fois ou le Tour de France pour la cinquième fois, je choisirais Roubaix ».