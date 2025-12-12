Marion Rousse change de métier, le gros coup de stress !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Figure du cyclisme, Marion Rousse empile les casquettes. Durant l’été, on peut notamment la voir aux commentaires du Tour de France sur France Télévisions puis juste après enfiler son costume de directrice du Tour de France femmes. Un changement radical de fonctions pour Marion Rousse qui lui donne d’ailleurs un certain coup de stress.

L’été est très mouvementé pour Marion Rousse. En effet, alors que la compagne de Julian Alaphilippe commence avec les commentaires du Tour de France hommes sur France Télévisions, ça ne s’arrête pas ensuite pour elle. Dans la foulée, elle devient directrice du Tour de France femmes. Une sacrée responsabilité qui est alors à l’origine d’un certain stress comme l’a raconté Marion Rousse.

« Le plus stressant reste mon rôle de directrice du Tour de France femmes » Au cours d’une ancienne interview accordée à La Croix, Marion Rousse avait évoqué ses nombreuses casquettes professionnelles et ses différents changements de métier. C’est alors qu’elle avait notamment confié : « Le plus stressant reste mon rôle de directrice du Tour de France femmes. Je veux évidemment que l’événement se déroule bien, et j’ai plus de responsabilité sur les épaules, même si j’ai aussi envie d’être au top pour commenter devant des millions de téléspectateurs. Quand on est directrice du Tour, on l’est tout au long de l’année. Durant la période où je suis consultante, lorsque je quitte le plateau de France Télévisions, j’ai bien souvent la visite d’un élu qui vient postuler pour une future étape du Tour de France femmes ».