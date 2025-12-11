Julian Alaphilippe : La rupture est validée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a tout juste un an, Julian Alaphilippe mettait fin à une relation de 11 ans avec la Soudal Quick-Step pour rejoindre l'équipe Tudor Pro Cycling. Et alors qu'il semble avoir connu une première saison décevante, Matteo Tosatto, directeur de la formation suisse, se réjouit des performances du Français, validant ainsi la rupture avec son ancienne équipe.

Ce fut l'un des gros transferts de l'intersaison. En effet, après onze saison avec la Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe actait la rupture avec la formation belge afin de s'engager avec l'équipe Tudor Pro Cycling. Et alors que le double champion du monde a du attendre la fin de saison pour remporter sa première et unique victoire en 2025 à l'occasion du Grand Prix de Québec. Julian Alaphilippe mettait fin à une disette de plus d'un an sans succès. Et pourtant, Matteo Tosatto, directeur de Tudor Pro Cycling, semble très satisfait des performances du Français, validant ainsi son choix de mettre fin à son aventure avec la Soudal Quick-Step.

Alaphilippe, transfert valide « Ce qui m’a le plus impressionné c’est que malgré la malchance et plusieurs revers, Alaphilippe est arrivé sur le Tour avec une soif de victoire incroyable. À 70 % de son potentiel, dès la première semaine, il a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les leaders. Quand il était en forme, il a fait ce qu’on attend d’un coureur de son calibre. Au Tour de Grande-Bretagne, aux Trois Vallées et sur d’autres courses, il a côtoyé les meilleurs. Je suis convaincu qu’il est toujours à ce niveau ; il a assurément beaucoup de classe », confie-t-il dans une interview accordée au média italien Bici.Pro avant de poursuivre.