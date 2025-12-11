Cyclisme - Tour de France : Evenepoel glisse ses messages...

Mercredi, à l'occasion de la conférence de presse de présentation organisée par l'équipe Red Bull-Bora Hansgrohe, Remco Evenepoel a annoncé son programme de la saison. Et au passage, il a laissé filtrer entre les lignes quelques messages qui amènent à supposer qu'il n'est pas forcément 100% convaincu par toutes les façons de fonctionner de sa nouvelle équipe...
Mercredi, à l'occasion de la conférence de presse organisée par sa future équipe Red Bull-Bora Hansgrohe, qu'il rejoindra officiellement le 1er janvier prochain, Remco Evenepoel a annoncé son programme pour la saison 2026. Et alors que certains bruits couraient autour d'une possible participation au Giro et au Tour des Flandres, il n'en sera rien, le coureur belge restera sur un programme usuel pour arriver au top au Tour de France via les classiques ardennaises.
Il a fortement insisté sur le sujet Giro
Au micro, Evenepoel a ainsi expliqué dans des propos rapportés par le Het Nieuwsblad : « J'aurais vraiment adoré participer au Giro ; j'étais un grand fan du parcours. Mais après l'année dernière (avec la longue rééducation suite à sa chute en décembre 2024), nous souhaitons avant tout une saison normale. Enchaîner Giro et Tour serait peut-être un peu trop rapide et trop tôt. Je veux retrouver mon niveau d'avant. Cela représenterait beaucoup de jours de course en peu de temps, et après le Tour, il y a un autre grand championnat du monde au Canada. Je pense que c'est la raison principale. C'est un magnifique parcours, donc ce sont deux belles opportunités pour moi. Je veux briller à nouveau aux Championnats du monde ».
« J'ai appris hier que je disputerai le Tour »
Mais entre les lignes à l'occasion de cette conférence de presse, Evenepoel semble avoir fait passer des messages. Au-delà de l'insistance avec laquelle il a affirmé qu'il aurait aimé disputer le Giro, comme s'il voulait sous-entendre qu'on ne lui a pas laissé trop le choix, le champion belge a ainsi lancé, comme rapporté par cyclismactu.net : « J'ai appris hier que je disputerai le Tour ». Comme une manière de souligner un certain manque d'échange avec sa direction, alors qu'avec son statut, il pourrait légitimement revendiquer un mot à dire. S'il n'a pas non plus été sollicité au sujet du leadership partagé avec Florian Lipowitz en juillet (« L'équipe a décidé de faire équipe avec deux leaders. Nous nous adapterons. Ce n'est pas la fin du monde »), Evenepoel a également lancé : « C'est une équipe qui a vraiment les pieds sur terre, tout le monde travaille pour parvenir à des belles choses, tout le monde fait ce qu'il doit faire et c'est sur les jours de course que ça compte, donc quand quelqu'un ne performe pas ou n'a pas bien fait son boulot, ils vont lui dire. C'est pas en freestyle, on essaye de mettre des choses en place et je pense que c'est comme ça que la philosophie est. C'est pas robotique, c'est une machine mais une machine calme. Pour le moment, j'ai de bonnes sensations ». Et derrière le discours positif de circonstance, on croit tout de même percevoir que la méthode n'est pas forcément celle qui colle le mieux à la personnalité et aux attentes du champion belge. Réponse dans les prochains mois.