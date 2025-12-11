Cyclisme - Tour de France : Evenepoel glisse ses messages...

Alexandre Higounet

Mercredi, à l'occasion de la conférence de presse de présentation organisée par l'équipe Red Bull-Bora Hansgrohe, Remco Evenepoel a annoncé son programme de la saison. Et au passage, il a laissé filtrer entre les lignes quelques messages qui amènent à supposer qu'il n'est pas forcément 100% convaincu par toutes les façons de fonctionner de sa nouvelle équipe...

Mercredi, à l'occasion de la conférence de presse organisée par sa future équipe Red Bull-Bora Hansgrohe, qu'il rejoindra officiellement le 1er janvier prochain, Remco Evenepoel a annoncé son programme pour la saison 2026. Et alors que certains bruits couraient autour d'une possible participation au Giro et au Tour des Flandres, il n'en sera rien, le coureur belge restera sur un programme usuel pour arriver au top au Tour de France via les classiques ardennaises.

Il a fortement insisté sur le sujet Giro Au micro, Evenepoel a ainsi expliqué dans des propos rapportés par le Het Nieuwsblad : « J'aurais vraiment adoré participer au Giro ; j'étais un grand fan du parcours. Mais après l'année dernière (avec la longue rééducation suite à sa chute en décembre 2024), nous souhaitons avant tout une saison normale. Enchaîner Giro et Tour serait peut-être un peu trop rapide et trop tôt. Je veux retrouver mon niveau d'avant. Cela représenterait beaucoup de jours de course en peu de temps, et après le Tour, il y a un autre grand championnat du monde au Canada. Je pense que c'est la raison principale. C'est un magnifique parcours, donc ce sont deux belles opportunités pour moi. Je veux briller à nouveau aux Championnats du monde ».