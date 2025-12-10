Marion Rousse - Julian Alaphilippe : La douloureuse séparation...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très active, Marion Rousse mène un train de vie agité entre son rôle de consultante pour France Télévisions ainsi que celui de directrice du Tour de France Femmes. Une situation qui a un impact sur sa vie de famille puisqu'elle confirme que les séparations avec Julian Alaphilippe sont délicates.

Après sa carrière de cycliste professionnelle, Marion Rousse a rapidement rebondi en devenant consultante pour Eurosport puis France Télévisions. Mais ce n'est pas tout puisqu'en 2021, elle est nommée directrice du Tour de France Femmes. La compétition est effectivement relancée en 2022 et Marion Rousse a réussi à en faire un vrai succès populaire. Mais cela n'est pas gratuit puisque la compagne de Julian Alaphilippe est très souvent absente de chez elle ce qui ne facilite pas la vie de famille.

Marion Rousse se confie sur sa vie agitée « Mon parcours scolaire a été assez classique, mais déjà tourné vers le sport. J’ai passé mon bac puis intégré une filière sportive, tout en m’entraînant énormément. Ce n’était pas toujours simple de tout concilier, mais j’avais une idée très claire en tête : suivre mon étoile, celle du vélo », confie-t-elle dans une interview accordée au Mag de la région Pays de la Loire avant de poursuivre.