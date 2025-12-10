Cyclisme : Tadej Pogacar tenté par la Vuelta ?

Alexandre Higounet

Alors qu'il est quasiment acté qu'il ne disputera pas le Giro la saison prochaine, du fait de sa participation à Paris-Roubaix, qu'il tient absolument à courir, Tadej Pogacar pourrait ne pas disputer de deuxième Grand Tour. A moins qu'il ne se laisse finalement tenter par la Vuelta, comme l'a glissé le quotidien Het Nieuwsblad ce matin...

Si les contours du programme de course de Tadej Pogacar pour 2026 apparaît déjà bien dessiné, quelques zones d'incertitude demeurent malgré tout. Elles concernent notamment la question de sa participation à un deuxième Grand Tour. Cela ne sera assurément pas le Giro : à partir du moment où le champion slovène prend le départ de Paris-Roubaix, comme il y tient absolument, le niveau de fatigue auquel il sera confronté au sortir de la campagne des classiques est jugé trop élevé par le staff d'UAE Team Emirates pour permettre sa participation au Tour d'Italie.

Seule incertitude, un deuxième Grand Tour ou non en 2026 ? En revanche, la question n'apparaît pas encore totalement tranchée concernant la Vuelta. En l'état, le staff n'y serait pas non plus favorable car la priorité de la fin de saison serait de profiter d'un nouveau parcours difficile aux Mondiaux pour saisir l'opportunité d'un troisième titre de champion du monde consécutif, ce qui serait du jamais vu Et la participation de Pogacar à la Vuelta pourrait trop entamer sa fraîcheur physique.