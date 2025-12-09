Cyclisme : Il livre le secret de la réussite de Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar a encore écrasé la saison 2025, remportant la majorité des courses dont il a pris le départ, à l'exception notamment de Milan San Remo et de Paris-Roubaix. Et pour son concurrent mais ami Jasper Philipsen, l'exceptionnelle réussite du double champion du monde tient principalement à un élément précis...

Alors qu'il a lancé sa préparation pour la nouvelle saison, Tadej Pogacar apparaît plus que jamais dominateur, lui qui a remporté la grande majorité des courses auxquelles il a participé en 2025, à l'exception notamment de Milan San Remo et Paris-Roubaix, qui constituent deux gros objectifs pour 2026. Et si Pogacar maintient une telle domination sur le peloton mondial depuis plusieurs années, cela ne doit rien au hasard selon le coureur belge d'Alpecin-Deceunink Jasper Philipsen.

« Sa grande force réside dans le fait que malgré tous ses succès, il garde les pieds sur terre » A l'occasion d'un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport et relayé par cyclinguptodate.com, le sprinter belge, qui fait partie des grands amis du Slovène au sein du peloton international a ainsi expliqué : « Je pense que tout le voit comme un dieu de son sport, même si de mon côté, je le vois comme un gars très normal. Sa grande force réside dans le fait que malgré tous ses succès, il garde les pieds sur terre et profite de la vie ».