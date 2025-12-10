Cyclisme : Del Toro-Carapaz, « On ne s'est pas reparlé depuis »

Alexandre Higounet

Lors de la dernière étape de montagne du Giro l'an dernier, Isaac Del Toro, l'un des lieutenants de Pogacar, avait perdu le maillot rose du fait de sa mésentente persistante avec son premier rival au classement Richard Carapaz dans l'interminable montée du Colle del Finestre, laissant le champ libre au troisième Simon Yates, qui avait finalement remporté le général. Isaac Del Toro est revenu sur l'épisode ces dernières heures...

En mai dernier, Isaac Del Toro avait perdu le Giro alors qu'il lui tendait les bras. Maillot rose avec une avance non négligeable sur le deuxième Richard Carapaz au matin de la dernière étape de montagne, le jeune lieutenant de Pogacar avait perdu la première place du fait d'une mésentente persistante avec le grimpeur équatorien dans le terrible Colle del Finestre, ce qui avait profité au troisième larron Simon Yates parti à l'offensive. S'il avait alors pointé du doigt le refus de Carapaz de rouler, Del Toro avait surtout refusé lui de rouler alors qu'il avait le maillot rose sur le dos et que c'était à lui de mener la chasse.

« Cela m'a beaucoup appris et m'a fait réaliser le type de coureur que je veux être dans le futur » Ces dernières heures, à l'occasion d'un entretien accordé à cyclingnews.com, relayé par cyclinguptodate.com, Isaac Del Toro est revenu sur l'épisode de mai dernier : « Cela m'a beaucoup appris et m'a fait réaliser le type de coureur et de personne que je veux être dans le futur. J'ai aussi pu apprécier toutes les opportunités que j'ai eues dans ma vie jusqu'à maintenant. Je sais qu'elle peuvent s'envoler rapidement, alors je dois les apprécier ».