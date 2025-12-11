Cyclisme - Tour de France : Seixas penche vers le oui pour 2026 ?

Alexandre Higounet

A l'occasion de la conférence de presse d'avant-saison organisée par l'équipe Décathlon-CGA CGM, Paul Seixas, la pépite du cyclisme français, s'est exprimé sur la possibilité qu'il soit aligné au départ du Tour de France la saison prochaine. Et si le jeune champion français ne s'est pas engagé fermement sur une participation au Tour de France en 2026, il ne l'a pas repoussée d'emblée, ce qui en soit constitue déjà une forme de réponse...

Il y a quelques jours, Paul Seixas avait levé le voile sur son programme du début de saison et il cochait toutes les cases d'un leader du Tour de France, entre une non-participation au Giro et un passage par les classiques ardennaises. Et comme dans le même temps, on apprenait que l'autre leader de la formation Décathlon-CMA CGM Felix Gall allait être aligné sur le Tour d'Italie, les contours d'une participation de Seixas au Tour de France se dessinaient plus précisément.

« Comme je l'ai dit, mon rêve, c'est de faire le Tour » Aujourd'hui, à l'occasion de la présentation de l'équipe, le jeune leader français a répondu aux questions sur le sujet Tour de France, expliquant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « On voit que l'équipe se développe d'année en année, et franchement c'est une fierté de faire partie de l'équipe, de faire partie des leaders de cette équipe, et ça donne envie de tout donner encore une saison. Comme je l'ai dit, mon rêve, c'est de faire le Tour, mais est-ce que ce sera cette année ou pas, ça dépendra surtout si c'est intéressant ou non de le faire cette année. Je pense que, bien sûr, il y a le temps avec le Tour, parce que je sais que je le ferai un jour forcément, mais le plus important, je l'ai toujours dit, c'est ma progression, et si ça passe par faire autre chose, ça passera par faire autre chose. Ce sera justement le début de saison qui est annoncé déjà avec les Strade Bianche, qui me tiennent vraiment à cœur, et puis Liège-Bastogne-Liège aussi, et les courses par étapes. Ensuite, il y aura la fin de saison aussi avec, j'espère, le Mondial au Canada et le Tour de Lombardie comme cette année ».