Kylian Mbappé : Le coup marketing avec Cristiano Ronaldo !

Sous le maillot du Real madrid, Kylian Mbappé aura donc connu une très belle année 2025. Auteur de son 59ème but face au FC Séville, le Français a ainsi égalé le record de Cristiano Ronaldo. Mbappé entre donc déjà dans l'histoire de la Casa Blanca, mais voilà que cette performance est loin d'être saluée par tout le monde. Daniel Riolo a notamment lui un avis très dur sur le sujet, voyant cela davantage comme un coup marketing.

L'un des enjeux de la dernière rencontre entre le Real Madrid et le FC Séville était de savoir si oui ou non Kylian Mbappé allait rejoindre Cristiano Ronaldo. Le Portugais détenait le record de but lors d'une année civile avec 59 réalisations. Le Français n'était qu'à une longueur avant d'affronter les Andalous et grâce à un penalty, Mbappé a égalé Cristiano Ronaldo et son record de réalisations sur une année civile.

« On en est tellement à inventer des records » Au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a réagi à ce record de Kylian Mbappé. Ne comprenant pas une telle distinction, il a alors balancé : « On en est tellement à inventer des records, que là on parle d’une année civile, dont une moitié d’une saison et une moitié d’une autre saison. Bientôt, on va parler des tiers de saison, ou on va dire que c’est le meilleur buteur de l’histoire en janvier-février. De la même façon que le record de Cristiano Ronaldo sur une année civile, je ne voyais pas ce que cela voulait dire, je ne comprends pas non plus ce que veut dire le record de Mbappé ».