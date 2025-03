Mohamed Salah - PSG : La grande décision est prise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Mohamed Salah arrive à la fin de son contrat à Liverpool, avec qui il est lié jusqu’en juin 2025. Alors qu’il a récemment indiqué qu’il n’y avait pas eu d’avancées concernant une prolongation, l’international égyptien ne discuterait avec personne d’autre que les Reds pour le moment et voudrait rester.

Alors qu’il affiche des statistiques impressionnantes cette saison, 30 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues, l’avenir de Mohamed Salah est toujours aussi incertain. Difficile de savoir si l’attaquant âgé de 32 ans sera toujours à Liverpool la saison prochaine.

« Nous verrons à la fin de la saison »

Car on est désormais au mois de mars et Mohamed Salah n’a toujours pas prolongé son contrat avec les Reds. À l’heure actuelle, l’international égyptien (101 sélections, 58 buts) sera libre à la fin de la saison et il est toujours lié au PSG, alors que l’Arabie Saoudite lui fait également les yeux doux.

Salah veut rester à Liverpool

« Il n’y a pas de nouvelles. Je ne pense qu’à la Premier League, nous verrons à la fin de la saison », a récemment indiqué Mohamed Salah. D’après les informations de Téléfoot, pour le moment, l’Égyptien souhaiterait rester à Liverpool et ne discuterait avec aucun autre club.