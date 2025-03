F1 : Suicide chez Ferrari, Lewis Hamilton sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Voilà un transfert qui a secoué le monde la Formule 1 il y a un an maintenant. En effet, juste avant le début de la saison 2024, il avait été officialisé que Lewis Hamilton rejoindrait Ferrari pour la saison suivant. C’est désormais le cas, le Britannique est du côté de la Scuderia. Un choix qui avait remis en cause que certains et voilà que Lewis Hamilton a souhaité répondre à ces sceptiques.

A 40 ans, Lewis Hamilton a décidé de relever un nouveau défi en Formule 1. Toujours en quête d’un huitième titre de champion du monde, le Britannique va tenter de le faire avec Ferrari. En cette saison 2025, Hamilton a décidé de quitter Mercedes pour rejoindre la Scuderia. Un choix de carrière qui a fait énormément réagir et tous n’ont pas été emballés. Eddie Jordan avait notamment été jusqu’à dire que c’était « un suicide » pour Ferrari de remplacer Carlos Sainz Jr par Lewis Hamilton.

« J’ai toujours accueilli la négativité avec plaisir »

Et que pense Lewis Hamilton de cela ? Dans des propos accordés à Time Magazine, le pilote Ferrari a répondu à ce qu’a pu dire Eddie Jordan concernant son arrivée au sein de la Scuderia. « J’ai toujours accueilli la négativité avec plaisir. Je ne réponds jamais aux hommes blancs plus âgés qui commentent ma carrière et ce qu’ils pensent que je devrais faire. La façon dans vous vous présentez, comment vous réussissez, ça dissipe doucement cela ».

Hamilton ne s’imaginait plus chez Ferrari

Certains n’ont donc pas été fans du choix de Ferrari de faire venir Lewis Hamilton, mais c’est désormais bel et bien une réalité. Le Britannique évolue désormais au sein de la Scuderia, ce qu’il ne pensait d’ailleurs plus possible après avoir déjà été approché par l’écurie italienne par le passé et que cela n’avait pas pu se concrétiser. « Si je suis vraiment honnête, j’avais accepté le fait que je n’allais probablement pas piloter pour Ferrari. J’étais ok avec ça », a reconnu Lewis Hamilton.