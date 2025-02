Cyclisme : Son appel à Julian Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Au moment d’évoquer pour cyclismactu.net la saison qui s’ouvre pour le cyclisme français, Cyrille Guimard, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, voit de belles perspectives avec plusieurs grands talents aux portes du très haut niveau, mais mesure - aussi - à quel point il a besoin d’un Julian Alaphilippe à son top.

Interrogé au micro de cyclismactu.net sur les perspectives du cyclisme tricolore, Cyrille Guimard, ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, voit de belles promesses avec l’éclosion de coureurs de grand talent comme Paul Magnier, Valentin Paret-Peintre, Lenny Martinez et Paul Seixas.

« On ne va pas se mentir, on n’a pas de champion capable de déplacer les foules en dehors de Julian »

Pour autant, Cyrille Guimard estime que le cyclisme tricolore a plus que jamais besoin d’un grand champion populaire, charismatique et fédérateur, capable d’entraîner le grand public avec lui. Et pour cela, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France regarde toujours du côté de Julian Alaphilippe, le seul à avoir selon lui le charisme et le profil pour emporter le cœur des gens.

« Julian, si tu m’entends, tu as le devoir de gagner »

Selon Guimard, le cyclisme tricolore a en ce sens plus que jamais besoin de retrouver un Julian Alaphilippe de haut niveau, lui qui vient de rejoindre sa nouvelle équipe de Tudor Cycling. Et l’ancien boss du cyclisme tricolore n’a pas hésité à lancer un appel direct au double champion du monde : « J’aimerais voir le renouveau de Julian dans un nouveau contexte, dans une nouvelle équipe et je pense que ça ferait plaisir à tout le monde. Oui, j'attends un peu ça et puis il faut quand même le dire, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt... on n'a pas de coureurs emblématiques en France, on n'a pas de coureurs populaires, on n'a pas de coureurs qui sont capables de déplacer les foules. Des Anquetil, Poulidor, Bernard Hinault, Fignon, on n'a pas de champion charismatique en dehors de Julian. C'est lui qui pourrait redonner un souffle nouveau sur le plan populaire. Julian, si tu m'entends, n'hésite pas, tu as le devoir de gagner et ça nous fera plaisir ».