PSG - Salah : La signature tant attendue !

Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Rome, Mohamed Salah est aujourd’hui en fin de contrat avec Liverpool, jusqu’en juin 2025. Alors qu’il est annoncé dans le viseur du PSG et de l’Arabie Saoudite, Josh Sexton, animateur de l’émission « The Anfield Wrap », prie pour que l’attaquant âgé de 32 ans finisse par prolonger avec les Reds.

Un sacré client attend la défense du PSG. Mercredi prochain, le club de la capitale sera opposé à Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les Reds comptent dans leurs rangs un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, attaquant du monde actuellement : Mohamed Salah, qui comptabilise 30 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

« Je veux que les supporters se souviennent que j’ai tout donné »

Un joueur sous contrat jusqu'en juin 2025 et qui pourrait partir libre à la fin de la saison. « Je veux que les supporters se souviennent que j’ai tout donné, pour eux et pour la ville. J’ai répondu présent, je ne me suis pas économisé. J’ai juste pris plaisir à jouer et je me suis donné à fond. Je veux juste qu’ils se souviennent que j’ai été là pendant huit ans et que j’ai tout donné », confiait récemment Mohamed Salah à TNT Sports, avant d’ajouter concernant une prolongation avec Liverpool : « Il n’y a pas de nouvelles. Je ne pense qu’à la Premier League, nous verrons à la fin de la saison. »

« Je prie pour qu’il prolonge »

S’il est annoncé dans le viseur du PSG ou de l’Arabie Saoudite, Mohamed Salah ne discuterait avec personne d’autre que Liverpool, où il souhaiterait rester, d’après les informations de Téléfoot. Josh Sexton, animateur de l’émission The Anfield Wrap, espère voir l’international égyptien (101 sélections, 58 buts) prolonger. « Salah a toujours été un grand sujet de discussion ici, à travers ses records mais aussi sa situation contractuelle. Je crois qu’il avait envie de donner tort à tous ceux qui estimaient qu’à 32 ans, ses meilleures années étaient derrière lui. Il a démontré qu’il en avait encore beaucoup sous le pied, près à battre de nouveaux records pour Liverpool. Voilà pourquoi je prie pour qu’il prolonge », a-t-il confié au micro de l’émission de TF1.