Corruption - OM : La proposition des arbitres pour tout régler !

Mercredi, Pablo Longoria a été lourdement sanctionné après son dérapage concernant l'arbitrage en Ligue 1. Le président de l'OM sera peut-être l'élément déclencheur d'une toute nouvelle façon de fonctionner pour le corps arbitral. Olivier Lamarre, porte-parole du syndicat des arbitres, propose notamment une innovation pour éviter les mésententes.

A la suite de ses propos envers l'arbitrage et le championnat de France, Pablo Longoria a écopé de 15 matches de suspension, une sanction inédite. Le corps arbitral a clairement voulu marquer le coup puisque le dirigeant espagnol est sorti de ses gonds à la suite de la défaite de l'OM face à Auxerre. Mais cet épisode pourrait servir aux arbitres pour apporter une nouveauté sur nos terrains le week-end.

Longoria ciblé par une grosse sanction

Un mois après Medhi Benatia, Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli ont été sanctionnés et ce sont désormais trois membres importants de l'équipe marseillaise qui sont suspendus. C'est dire si le corps arbitral a choisi de sévir et d'envoyer un message à tout le monde. Mais une solution pourrait être trouvée dans toute cette histoire.

Une incroyable proposition va voir le jour

Dans Téléfoot ce dimanche, le porte-parole du syndicat des arbitres Olivier Lamarre a émis la possibilité de voir débarquer bientôt une nouveauté concernant l'arbitrage afin d'éviter les problèmes. « Nous sommes vraiment prêts à l’ouverture des micros pendant les matches, pendant les décisions. Ça fait plusieurs années que nous le demandons, pour la pédagogie de nos décisions » a-t-il déclaré.