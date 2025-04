Pogba : Benzema l'appelle et tente un coup de folie !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Eloigné des terrains depuis septembre 2023 en raison d'un test positif à la testostérone, Paul Pogba est autorisé, depuis mars, à retrouver les terrains. Pour l'instant, le champion du monde 2018 n'a pas encore choisi son prochain club. Mais en privé, certains de ses anciens coéquipiers comme Karim Benzema tentent de le recruter.

Paul Pogba vit une situation unique. Testé positif à la testostérone en septembre 2023 et suspendu pour une durée de 18 mois, le milieu de terrain est autorisé à revenir à la compétition. Pour l’instant, le joueur n’a pas tranché, malgré de multiples propositions.

La mise au point de Pogba

« Jamais je n'aurais imaginé me retrouver libre à cette période-là de la saison. Je n'ai jamais vécu de transfert comme ça. Aujourd'hui, il y a des propositions. Qui viennent d'un peu partout. D'Europe ? D'un peu partout. Je veux voir ce qui me convient le mieux. Parce que je suis dans une période de ma vie et de ma carrière qui est déterminante. C'est une décision que je vais prendre le temps de soupeser » a confié Pogba lors d’un entretien à GQ.

Le coup secret de Benzema

Selon les informations de Téléfoot, l’une des propositions viendrait de l’Arabie Saoudite. Star du championnat saoudien, Karim Benzema tenterait de le convaincre de le rejoindre à Al-Ittihad. Malgré les arguments de l’ancien attaquant du Real Madrid, Pogba joue la montre. Il faut dire qu’à 32 ans et à un an d’une Coupe du monde, le joueur n’a pas le droit à l’erreur.