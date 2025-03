F1 - Alpine : La grande promesse de Gasly !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si la saison dernière d’Alpine s’est conclue par une sixième place inespérée au championnat constructeur, elle avait en revanche très mal démarré. Ce qui ne devrait pas être le cas cette année, à en croire Pierre Gasly. Contrairement à il y a un an, le Français s’est dit bien plus optimiste concernant les performances de l’A525.

Avec notamment les deuxième et troisième place obtenues par Esteban Ocon et Pierre Gasly au Brésil, Alpine a pu décrocher la sixième place championnat constructeur la saison dernière. Ce qui semblait presque inespéré quelques semaines auparavant, mais l'écurie française a pu compter sur un grand Pierre Gasly. Contraint d’abandonner à Las Vegas, le Français avait fini cinquième au Qatar, puis septième à Abu Dhabi, les deux dernières courses de la saison.

« J'ai un plus grand sourire que l'année dernière donc c'est qu'il y a de bonnes choses »

La question est de savoir si la nouvelle monoplace d’Alpine lui permettra de continuer sur cette lancée. « Il y a de bonnes choses, et il y a toujours des choses à travailler. Mais déjà, j'ai un plus grand sourire que l'année dernière donc c'est qu'il y a de bonnes choses. Maintenant, il faut qu'on travaille », a confié Pierre Gasly jeudi au micro de Canal+. Il a assuré qu’avec l’A525, Alpine est dans une bien meilleure position que l’année dernière à la même période.

« Nous sommes en mesure d'affirmer sans risque que nous sommes dans une bien meilleure position »

« Nous en finissons avec trois journées prolifiques à Bahreïn. C'était agréable de retrouver l'équipe et de pouvoir prendre mes marques au volant de l'A525. Nous avons pu tester de nombreux éléments et tirer des enseignements intéressants que nous allons désormais analyser et comprendre. Je pense que nous sommes en mesure d'affirmer sans risque que nous sommes dans une bien meilleure position pour aborder 2025 que nous ne l'étions l'année dernière. De manière globale, je me sens bien dans la voiture et c'est une bonne chose qui aidera forcément à être prêt pour l'ouverture de la saison. Il y a beaucoup de choses à faire d'ici la première course en Australie. Je suis satisfait et j'ai maintenant hâte que la saison commence », a ajouté Pierre Gasly.