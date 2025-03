F1 : Un sale coup annoncé, Alpine sort du silence

Arnaud De Kanel

Lors d'une récente interview, Flavio Briatore s'est exprimé sur la gestion de ses pilotes, avec un focus particulier sur Franco Colapinto. Le pilote argentin, qui avait rejoint l'équipe en tant que troisième conducteur après l'officialisation de Jack Doohan aux côtés de Pierre Gasly, pourrait bien voir son rôle évoluer rapidement. En effet, une promotion majeure pourrait être à l'horizon pour Colapinto. Un sale coup donc contre Doohan, qui n'a pas à s'inquiéter selon Oliver Oakes, directeur de l'écurie tricolore.

La décision a secoué le monde de la F1. Alpine a surpris tout le monde en annonçant l'arrivée de Franco Colapinto dans ses rangs. Alors que Pierre Gasly devait partager le garage avec Jack Doohan, ce dernier ayant d'ailleurs pris le volant de la nouvelle monoplace à Abu Dhabi lors du dernier Grand Prix de 2024, l'Argentin, qui a fait forte impression avec Williams en fin de saison, vient perturber l'équilibre établi. L'annonce de cette signature a rapidement alimenté les spéculations. Beaucoup estiment que ce recrutement pourrait signifier une remise en question du statut de Doohan, certains évoquant même un remplacement de ce dernier dès les premières courses de l'année. Un sale coup pour Doohan qui n'a même pas eu l'occasion de prouver et qui se retrouverait déjà en danger. Oliver Oakes a démenti les rumeurs.

«Laisser Jack se débrouiller»

« Je pense que nous avons été très honnêtes sur ce que nous faisons. Je suis assez calme à ce sujet et je pense qu’il serait bien - je n’arrête pas de le dire - de laisser Jack se débrouiller, et aussi de laisser l’équipe se débrouiller, pour être honnête. Il va bien. Je pense que j’étais assez fier qu’il se montre percutant avec vous tous. En fait, j’ai de la peine pour lui parce que je comprends que tout le monde veuille du ’clickbait’ et que c’est un sujet de discussion. Mais je pense qu’il faut lui laisser un peu d’espace pour qu’il puisse se débrouiller pendant quelques rounds. En fin de compte, comme tous les pilotes, il faut tenir ses promesses, mais je pense qu’il fait du très bon travail en bloquant le bruit et en continuant à faire ce qu’il a à faire », a déclaré le directeur d'Alpine dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Cependant, Jack Doohan devra rapidement faire ses preuves.

«Nous voulons le meilleur pilote dans la voiture»

« Je comprends que tout le monde ait une opinion. Tout le monde peut aussi être un guerrier du clavier. Mais c’est très simple, n’est-ce pas ? Nous sommes ici pour faire de la course. Nous voulons le meilleur pilote dans la voiture, le meilleur moteur dans la voiture. De mon côté, j’étais assez ouvert à l’idée que Jack - enfin, Flavio [Briatore] l’a dit, n’est-ce pas - que nous commencions la saison avec Jack et Pierre, et que nous verrions ensuite comment les choses se passent », a ajouté Oliver Oakes.