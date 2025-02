F1 : Alpine vendue, l'annonce officielle

Arnaud De Kanel

Ces dernières semaines, des rumeurs ont évoquées une potentielle vente d'Alpine par Renault. L'écurie tricolore est au cœur de nombreuses discussions et certains investisseurs sont à l'affût. Cependant, l'écurie tricolore ne sera pas vendue. C'est du moins ce qu'a déclaré le PDG de Renault Luca De Meo.

Depuis le Grand Prix du Japon, les rumeurs vont bon train concernant l'avenir d'Alpine. En effet, à Suzuka, une bombe avait secoué le paddock, affirmant que l'écurie tricolore allait être mise en vente par Renault. Et alors que la rumeur a refait surface ces dernières semaines, Luca De Meo, le PDG de Renault, a pris la parole.

Le boss de Renault répond

« La presse me demande souvent si nous voulons vendre, mais nous n’avons jamais voulu le faire. Je veux que cela fonctionne, également sur le plan financier, c’est pourquoi nous avons apporté des changements tels que l’abandon de notre groupe motopropulseur pour celui de Mercedes. Maintenant, les chiffres sont acceptables pour Renault et nous n’avons plus de problème d’argent, comme il y a quatre ans. A l’époque, nous perdions 40 millions par jour et je devais trouver un moyen de justifier la F1. Nous l’avons fait avec Alpine pour développer une nouvelle gamme de voitures. Mais maintenant, mon travail est différent - je dois réunir les bonnes personnes pour améliorer les choses », a assuré Luca De Meo dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Renault n'a pas l'intention de quitter la F1 de si tôt selon son PDG.

«Un excellent investissement»

« Comme je l’ai dit dans une interview il y a quelques heures, si vous calculez la valeur de la marque Alpine par rapport à il y a quatre ans, elle a triplé (à lire ici). La F1 est un formidable coup de pouce pour positionner une marque et c’est sans aucun doute un excellent investissement. Gagner ? Il faut juste être là. C’est le summum du sport automobile et il faut rivaliser avec Aston Martin, Ferrari, Mercedes, ainsi que les autres noms. C’est le meilleur pour nous », a ajouté Luca De Meo. Le message est passé.