La F1 à Paris, la folie d'Alpine !

Et si Lewis Hamilton et Max Verstappen se rendraient coup pour coup sur le territoire français à nouveau ? Leur dernière passe d'arme remonte à 2022 et Flavio Briatore a fait part de son rêve de voir Paris accueillir un Grand Prix de Formule 1. Un souhait en dehors des réalités selon l'Hôtel de Ville. Explications.

Depuis la saison 2022, aucun Grand Prix de Formule 1 n'a eu lieu sur le sol français. Au Castellet, situé dans le Var, le paddock n'est plus revenu et ne reviendra pas du point de vue de Flavio Briatore. « Au Castellet, c’est impossible avec les problèmes de circulation. Le Grand Prix de France doit se dérouler à Paris ». a affirmé le conseiller exécutif d'Alpine au Figaro cette semaine dans la foulée de l'évènement F1 75 mardi soir.

«C’est dans mon rêve»

« Évidemment, ce ne sera pas un Grand Prix dans Paris en passant sous la tour Eiffel, mais ça serait magnifique. Aujourd’hui avec tous les sponsors derrière la F1 et tous les gens qui travaillent autour, il faut impérativement des capacités hôtelières importantes. Et ce n’est pas le Castellet qui peut les offrir. Paris, oui ». Quelques heures sont passées et Flavio Briatore a eu l'occasion de remettre une pièce dans la machine sur un éventuel retour d'un Grand Prix de France dans le calendrier de la FIA.

Pour Le Parisien, Briatore a fait part de ce rêve qui ne devrait cependant pas obligatoirement avoir lieu dans la capitale. « C’est dans mon rêve. L’idée, c’est de dire que la France mérite de revenir au calendrier, dans un endroit plus rentable, plus central. Je ne dis pas forcément que cela doit être dans Paris même ».

« Un grand Prix à Paris ? Non merci »

Et pour cause, écologiquement parlant, le projet imaginé par Flavio Briatore serait tout bonnement désastreux puisque la Mairie de Paris et son Maire Anne Hidalgo réduit de plus en plus la place de la voiture dans la vie parisienne ces dernières années.

Une voix interne à l'Hôtel de Ville a confirmé cette tendance au Parisien. « Le symbole serait assez désastreux ». D'ailleurs, Pierre Rabadan qui n'est autre l'adjoint en charge du sport n'a daigné répondre aux sollicitations du quotidien de la capitale. Au sein des proches de l'adjoint écologiste à la maire en charge des mobilités, David Belliard, on est même allés plus loin. « Un grand Prix à Paris ? Non merci ».