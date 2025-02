F1 : Après le divorce, Pierre Gasly se lâche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour cette saison 2025 de Formule 1, Alpine va se présenter avec un nouveau duo de pilotes. Si Pierre Gasly est toujours là, Jack Doohan est venu remplacer Esteban Ocon, désormais chez Haas. L'association entre les deux Français a donc été rompu, alors que leur relation n'était pas la meilleure, Gasly et Ocon n'étant pas les meilleurs amis du monde bien qu'ils se connaissent depuis tout petit. Chacun va donc faire son chemin de son côté désormais, mais il n'empêche que cette séparation donne quelques regrets à celui qui est resté chez Alpine.

F1 - Alpine : Nouveau pilote avec Gasly, licenciement confirmé !

« On n’a pas vraiment eu l’opportunité de se dire au revoir »

Rapporté par NextGen Auto, Pierre Gasly s'est confié sur ce départ d'Esteban Ocon. Le pilote Alpine a alors fait savoir : « On n’a pas vraiment eu l’opportunité de se dire au revoir. Dans vingt ou trente ans, on se dira quand même que c’est une histoire hallucinante. On a grandi ensemble, on a fait nos débuts en Normandie ensemble. On nous a dit que c’était impossible d’arriver en F1, et au final, on y est tous les deux arrivés, on s’est retrouvés dans la même écurie française. C’est une très, très belle histoire, surtout avec le clap de fin du double podium au Brésil ».

« Tout le monde disait que ça serait un bordel pas possible »

« Tout le monde disait que ça serait un bordel pas possible avec nous deux dans l’équipe, mais heureusement qu’il y avait deux pilotes talentueux et motivés comme nous. La compétition en interne nous a poussés à donner le maximum et on n’a jamais rien lâché. Si on a réussi à faire tourner une saison très, très compliquée, c’est aussi grâce au travail qu’on a fait ensemble », a également expliqué Pierre Gasly à propos de son association avec Esteban Ocon chez Alpine. Désormais, c'est avec Jack Doohan que le Français va faire équipe.