Kylian Mbappé, la fin d’une énorme moquerie ?

Kylian Mbappé a beau être considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, il n’est tout de même pas épargné par les critiques. Ni par les moqueries. En effet, sur les réseaux sociaux, le joueur du Real Madrid est régulièrement raillée pour sa maladresse sur coup-franc. Et si tout cela était fini pour Mbappé ?

A 26 ans, Kylian Mbappé est un attaquant redoutable. Le joueur du Real Madrid effraie nombreux de ses adversaires, mais pas dans tous les domaines. En effet, depuis le début de sa carrière, le Français n’est pas le plus habile quand il s’agit de frapper un coup-franc. Cela a d’ailleurs donné lieu à l’une des plus grandes moqueries contre Mbappé sur les réseaux avec la création du compte X « Has Mbappé scored a free-kick ? » (Mbappé a-t-il marqué un coup-franc ?).

Enfin un coup-franc pour Mbappé ?

Et si toutes ces moqueries avaient pris fin ce samedi soir ? En effet, face à Leganés, Kylian Mbappé a inscrit un doublé lors de la victoire du Real Madrid… Dont un but sur coup-franc ? L’action fait plus que parler puisque le ballon a été décalé avant la frappe de Mbappé qui a terminé au fond des filets. Coup-franc ? Pas coup-franc ? Le débat fait rage.

« Nous avons travaillé sur ce point »

A propos de son but sur coup-franc, Kylian Mbappé a d’ailleurs confié après la rencontre : « Nous avons travaillé sur ce point il y a quelques semaines avec le staff, je savais que de ce côté je pouvais tirer de cette façon. J'ai vu l'espace et mes coéquipiers m'ont laissé tirer. C'est un travail d'équipe avec le staff ».