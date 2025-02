F1 : Verstappen annonce la fin du clash

Arnaud De Kanel

Max Verstappen est un homme de caractère et il ne se laisse jamais faire sur la piste et en dehors. Lors du dernier Grand Prix de la saison dernière à Abou Dhabi, un clash avait d'ailleurs éclaté avec George Russell. Concentré sur ses objectifs, le champion du monde en titre n'a pas l'intention de relancer cette histoire et y a mis fin.

Souvent dans les mauvais coups, Max Verstappen a une nouvelle fois fait parler la poudre en fin de saison dernière en s'accrochant sérieusement avec George Russell. « Je vais balancer ta tête contre le mur », avait notamment lancé le Néerlandais après un incident survenu en qualifications. Le clash entre les deux hommes continue encore de faire parler aujourd'hui et à l'approche du début d'un nouvel exercice, Verstappen n'y prête plus attention.

«Je n’ai pas l’intention de poursuivre une quelconque sorte de conflit en février»

« Honnêtement, je n’ai pas l’intention de poursuivre une quelconque sorte de conflit en février. Je profite encore de mon temps loin de la Formule 1 et je me prépare pour la saison. Honnêtement, je n’ai rien à dire à ce sujet », a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Une sortie qui fait suite à celle de George Russell quelques jours plus tôt dans laquelle le Britannique s'était montré un peu plus tranchant.

«On ne va pas redevenir meilleurs potes»

« Je n'ai aucun souci ni avec lui, ni avec sa façon de piloter - c'est du passé, et je veux me concentrer sur moi-même. Mais évidemment, les choses ont dérapé en fin de saison dernière, et j'ai été très clair sur le fait que je n'allais pas me laisser faire. Maintenant, nous sommes en 2025 et je suis concentré sur mon objectif : gagner. Je ne vais donc pas changer mon approche, que ce soit face à lui ou face à un autre pilote. L'objectif reste le même. Mais on ne va pas redevenir meilleurs potes, ça c'est sûr », avait alors confié George Russell. Affaire à suivre...