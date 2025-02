F1 - Ferrari : La retraite en 2026 ? Lewis Hamilton fait une promesse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 40 ans, Lewis Hamilton n’est toujours pas décidé à raccrocher. Désormais chez Ferrari, le Britannique est en quête d’un 8ème titre de champion du monde de Formule 1. Va-t-il y arriver en 2025 avec la Scuderia ? Un tel exploit pourrait-il ensuite convaincre Hamilton de prendre se retraite en 2026 ? Le coéquipier de Charles Leclerc a fait une annonce concernant la suite de sa carrière.

En 2020, Lewis Hamilton remportait son 7ème titre de champion du monde de Formule 1, égalant alors le record de Michaël Schumacher. Depuis, le Britannique est en quête de son 8ème titre afin de dépasser la légende allemande et être seul détenteur du record. Cette nouvelle couronne se fait toujours attendre. Arrivera-t-elle en 2025 alors que le pilote de 40 ans a rejoint Ferrari ? Ce nouveau challenge au sein de la Scuderia pourrait le rapprocher de ce 8ème titre, mais ce n’est pas pour autant que si cela arrive, Lewis Hamilton prendra sa retraite.

« Je ne me vois pas arrêter »

Dans des propos accordés à L’Equipe, Lewis Hamilton s’est confié sur cette quête du 8ème titre de champion du monde et les possibles conséquences sur son avenir. Le nouveau pilote Ferrari a alors fait savoir à ce sujet : « Si je gagne le titre cette saison, je vais prendre ma retraite ou je vais continuer ? Si j’ai la chance de remporter un autre titre, ce qui est évidemment notre objectif, je ne me vois pas arrêter. Est-ce une obsession de remporter ce 8ème titre de champion du monde ? Pour moi, ce serait le premier. Le premier Championnat pour Ferrari. Je travaille pour ça. Je ne pense pas au chiffre huit. Même si l’équipe a déjà remporté de nombreux titres dans son histoire, je pense au premier qu’elle gagnerait depuis un certain temps ».

« Tous les ingrédients nécessaires pour remporter un Championnat du monde »

Lewis Hamilton a par ailleurs également confié : « Ferrari est-elle prête à remporter le championnat du monde ? Oui. J’ai déjà travaillé avec deux équipes championnes du monde (McLaren et Mercedes). Je sais à quoi ressemble une équipe qui gagne. Et il y a ici absolument tous les ingrédients nécessaires pour remporter un Championnat du monde. Il y a aussi de bons leaders, qui ont une approche calme. Personne ne va dire qu’on est parfaits en tout point, mais plutôt qu’il faut être meilleurs partout, qu’il faut tout explorer pour y arriver. Il s’agit simplement de réunir toutes les pièces du puzzle ».