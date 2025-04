Droits TV : Ça chauffe avec Canal+ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Nicolas de Tavernost a été nommé à la tête de LFP Media, la relation entre Canal+ et la Ligue s’est réchauffée ces derniers jours. La volonté de la LFP est toujours de créer sa propre chaîne et rompre le contrat la liant à DAZN, qui pourrait s’allier à la Canal+ pour la diffuser.

Difficile de savoir où sera diffusée la Ligue 1 la saison prochaine. Le 15 avril dernier, le conseil d’administration de la LFP a validé le divorce avec DAZN, qui a en revanche refusé la proposition financière, estimée entre 110 et 115M€, formulée par le médiateur pour mettre un terme au contrat les liant dès la fin de la saison. DAZN a encore deux échéances à payer d’ici à la fin du championnat, les 30 avril et 30 juin, pour un montant total de 140M€.

DAZN paiera son échéance d’avril

D’après les informations de RMC Sport, DAZN paiera l'échéance du mois d’avril et la LFP devrait donc recevoir 70M€. La Ligue reste ouverte à d’autres options, mais souhaite toujours créer sa propre chaîne afin de diffuser la Ligue 1 la saison prochaine, où toutes les rencontres seraient réunies. Toutefois, elle pourrait continuer de collaborer avec DAZN. En effet, selon RMC Sport, DAZN pourrait être un des distributeurs de la future chaîne de la LFP.

DAZN et Canal+ comme distributeurs de la chaîne de la LFP ?

Ce qui voudrait dire que BeIN Sports abandonnerait son match du samedi à 17h, ce que la chaîne serait prête à faire. DAZN est ouvert à cette possibilité et une partie de son équipe éditoriale serait conservée. De plus, DAZN pourrait s'associer à Canal+ pour la diffusion de la Ligue 1. La chaîne cryptée pourrait jouer un rôle de distributeur et récupérer le match du dimanche soir. Glaciale jusqu’alors, la relation entre Canal+ et la LFP s’est réchauffée dernièrement, grâce à la nomination de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media. « Le mettre autour de la table comme interlocuteur, c'est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1. On peut dialoguer avec lui et je le ferai. Mais je n'oublie en rien le préjudice qui nous a été causé lors du précédent contrat », a récemment déclaré Maxime Saada, PDG de Canal+.