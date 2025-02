Lewis Hamilton : La relation qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Le transfert continue de faire du bruit en F1. Après plus d’une décennie chez Mercedes, Lewis Hamilton a changé d’équipe et a rejoint Ferrari. Le septuple champion du monde évoluera donc aux côtés de Charles Leclerc lors de la saison à venir. Naturellement, les attentes sont grandes autour du pilote de 40 ans. Frédéric Vasseur se félicite en tout cas d’avoir pu nouer une relation avec le Britannique avant qu’il ne devienne champion du monde, puisque cela facilite son travail aujourd’hui.

«J’ai pu établir une relation avec Lewis»

« Hamilton et Leclerc ? Je pense que tout le monde aimerait avoir ce duo et je suis ravi de les avoir regroupés dans l’équipe. Pour leur collaboration, je pense qu’il y a un énorme respect entre les deux, ils savent que l’objectif est de faire gagner Ferrari avant tout et de ce point de vue là, je n’ai aucune inquiétude. Le fait d’avoir connu les deux en formules de promotion est un avantage. J’ai pu établir une relation avec Lewis et Charles alors qu’ils n’étaient pas encore champion du monde ou vainqueur de Grand Prix. Ca permet de partir sur des bases plus sereines et je suis très confiant pour cette année » a ainsi avoué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Déjà un malaise entre Hamilton et Leclerc ?

Si Frédéric Vasseur se veut plutôt optimiste pour l’association entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, Pino Allievi s’est montré moins confiant. « Certains affirment que l’arrivée de Hamilton est une bonne chose pour Leclerc, car cela va lui permettre de progresser. Mais il est probable que Charles n’ait pas apprécié cette remarque. Tandis que Hamilton a déjà tout gagné, Leclerc doit impérativement battre son nouvel équipier pour préserver son statut chez Ferrari et en Formule 1. Une défaite le reléguerait à jamais au rang de second » a-t-il expliqué récemment. À suivre...