Hamilton - Verstappen : La F1 bientôt à Paris ? Le pari fou d'Alpine !

Thomas Bourseau

La Formule 1 ne passe plus en France depuis la saison 2022 et son ultime Grand Prix au Castellet. Afin de remédier à cette situation, le conseiller exécutif d'Alpine qu'est Flavio Briatore a fait une folle proposition au Figaro : instaurer un Grand Prix de France... dans la ville lumière à Paris !

La dernière fois que Lewis Hamilton, Max Verstappen ainsi que le paddock complet de Formule 1 sont venus courir sur un circuit français, il faut remonter à 2022 au Castellet dans le Var. Ce fut notamment le cas pour 2021, 2019 et 2018. Avant cela, il y avait au calendrier entre 1991 et 2008 le traditionnel Grand Prix de France à Magny-Cours. Cependant, ce ne fut pas ou plutôt plus assez attrayant pour la FIA.

«Le Grand Prix de France doit se dérouler à Paris»

Un constat totalement partagé par Flavio Briatore. « Le Grand Prix de France manque au calendrier de la Formule 1 (…) Mais pas à Magny-Cours où il n’y a quasiment rien ». Le conseiller exécutif d'Alpine n'a pas été plus enthousiaste en interview avec Le Figaro au sujet du Castellet et n'est pas surpris qu'il ne figure plus dans le calendrier des saisons de Formule 1. Afin de remédier à cette situation, il faut que le Grand Prix de France ait lieu à Paris selon Briatore. « Au Castellet, c’est impossible avec les problèmes de circulation. Le Grand Prix de France doit se dérouler à Paris ».

«Les capacités hôtelières ? Ce n’est pas le Castellet qui peut les offrir. Paris, oui »

Mardi soir avait lieu à l'O2 Arena de Londres la F1 75, une cérémonie de présentation des monoplaces de chacune des 10 écuries de Formule 1 avec la présence de chaque tandem de pilotes. Une première dans l'histoire de la discipline reine de la course automobile. Alpine fut bien évidemment de la partie, et dans la foulée de cet évènement, Flavio Briatore a fait le forcing pour que Paris devienne le nouveau passage de la Formule 1 en France. « Évidemment, ce ne sera pas un Grand Prix dans Paris en passant sous la tour Eiffel, mais ça serait magnifique. Aujourd’hui avec tous les sponsors derrière la F1 et tous les gens qui travaillent autour, il faut impérativement des capacités hôtelières importantes. Et ce n’est pas le Castellet qui peut les offrir. Paris, oui ».

Comme Le Parisien l'a rappelé ce mercredi, le directeur de la FIA qu'est Stefano Domenicali ne s'était pas montré contre une telle éventualité. Mais il fallait une plus grande implication du gouvernement français.