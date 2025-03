PSG - Greenwood : Le projet inattendu de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Mason Greenwood traverse une période compliquée à l’OM depuis quelques mois, Roberto De Zerbi n’hésite plus à mettre sur le banc son numéro 10. Il faut dire que le technicien italien ne cache pas qu’il a l’intention de s’inspirer du projet mis en place par Luis Enrique au PSG. Et pour cela, il faudra que Mason Greenwood fasse des efforts.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi s'est notamment prononcé sur la situation de Mason Greenwood, peu utilisé ces derniers temps et qui paye notamment son manque d'implication. L'entraîneur de l'OM reconnaît d'ailleurs qu'il espère imiter Luis Enrique au PSG.

De Zerbi dévoile son projet avec Greenwood

« C'est quelqu'un que j'adore vraiment, comme j'adore son père. Il a passé un moment un peu difficile avec la naissance d'une fille. Il n'est pas habitué à jouer des saisons intenses en étant acteur principal. Il n'a pas poussé à 100% et sa condition physique a baissé. Mon projet c'est de créer quelque chose. Luis Enrique à Paris, il a créé une âme, une manière de penser, par exemple. Il a accepté de s'entraîner avant le groupe. Il s'est très bien entraîné cette semaine. Quand il pousse et qu'il se sent bien, dans mon équipe, c'est lui qui joue avec 10 autres joueurs. S'il ne le fait pas, pas parce qu'il est un mauvais garçon, et bien il doit rester sur le banc », confie-t-il en conférence de presse avant de toutefois estimer que l’écart avec le PSG est trop important.

«Luis Enrique à Paris, il a créé une âme»

« Je suis content de ne pas faire l'équipe qui a le pouvoir dans un pays, ce n'est pas ce qui me plait, de par mon passé. Le Classique, c'est Barça-Real en Espagne, Boca-River, Inter-Juventus... Des fois c'est l'un qui gagne, des fois c'est l'autre. Ici, c'est à sens unique. Quand je suis arrivé, c'était le match que j'attendais le plus. Et je l'attendrai encore. L'OM a marqué deux buts en neuf Classiques. C'est juste la vérité. Ca n'enlève rein au prestige de l'OM, qui reste le club le plus important de France. Il y a la différence entre les stades, c'est clair. Mais concernant le niveau, c'est assez clair. Mais c'est mon objectif de gagner. Je vis pour ça, ça m'alimente. Vous pensez que j'ai moins de motivation ? », demande Roberto De Zerbi.