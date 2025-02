F1 - Verstappen : Ferrari lui promet l'enfer en direct !

Thomas Bourseau

Max Verstappen a dû un peu plus batailler face à une concurrence plus rude la saison dernière pour décrocher son quatrième titre de champion du monde de suite. Les changements d'écuries en Formule 1 et notamment le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari devraient rétablir encore un peu plus le rapport de forces. Charles Leclerc et le pilote britannique ont faim et l'ont fait savoir pendant la cérémonie F1 75 à Londres mardi soir.

Pour la première fois de l'histoire, une cérémonie de présentation en marge du lever de rideau de la saison de Formule 1 a eu lieu : la F1 75. Une innovation émanant de Liberty Media, propriétaire de la F1. A l'O2 Arena de Londres, les 10 écuries de la discipline reine de la course automobile ont donné rendez-vous aux fans les plus privilégiés pour vivre en live la présentation des nouvelles monoplaces de la grille de F1 en 2025.

Charles Leclerc chasse le titre de champion du monde et veut entrer dans l'histoire avec Lewis Hamilton

Forcément, le momentum de la soirée était sans nulle doute la présentation de la SF-25 de la Scuderia Ferrari, dauphine de McLaren au championnat du monde constructeurs en 2024, et de la présence de Lewis Hamilton dans la tunique Ferrari pour sa première sortie officielle.

Le septuple champion du monde sera le coéquipier de Charles Leclerc qui s'est fait une joie de rappeler au quadruple champion du monde en titre que Max Verstappen et au reste de la grille qu'il court toujours derrière son premier titre mondial. « Bonsoir à tous, c'est génial d'être ici. Tout d'abord, je suis assez excité de découvrir la voiture sous ses nouvelles couleurs. Si je devais choisir un mot, j'aurais dit « accomplissement » tout simplement du fait de réaliser mon rêve de gosse en devenant un champion du monde de Formule 1. Je pense que le mot qui est plus juste est « honneur » parce que je suis honoré de faire partie de cette équipe ». Au passage, sur la scène de l'O2, le pilote monégasque n'a pas manqué de faire passer un message à Lewis Hamilton. « J'en ai rêvé depuis ma plus tendre enfance, je vis mon rêve et suis très honoré de faire partie de cette équipe. J'ai hâte d'écrire l'histoire aux côtés de Lewis Hamilton ».

Lewis Hamilton : «Je me sens si vivant et doté de tant d'énergie»

Lewis Hamilton a par la suite pris la parole en répondant à la même question que Charles Leclerc, quel mot lui vient immédiatement en tête pour évoquer son ressenti sur le moment. « Comment ça va Londres ? C'est une si belle soirée pour être ici avec vous. Le mot auquel je pense ce soir est « tonifiant » parce que je me sens si vivant et doté de tant d'énergie puisque tout est nouveau ». Le septuple champion du monde qui sort d'une aventure d'une décennie chez Mercedes compte bien vivre de nouvelles expériences chez Ferrari. « Je suis si concentré à propos ce qui nous attend, c'est très excitant et nouveau pour moi de faire partie de cette nouvelle aventure ».