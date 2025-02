Fernando Alonso : La grosse signature qui éclipse Lewis Hamilton !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Lewis Hamilton a quitté Mercedes pour s’engager avec Ferrari, du côté d’Aston Martin, c’est Adrian Newey qui est arrivé. Interrogé sur qui aura le plus d’impact dans sa nouvelle équipe, Fernando Alonso a estimé que l’apport de l’ancien ingénieur de Red Bull sera toujours supérieur à celui d’un pilote, et le septuple champion du monde ne fait pas exception.

Pour Fernando Alonso, entre Adrian Newey et Lewis Hamilton, il n’y a pas photo. Présent à Londres à l’occasion du lancement de la nouvelle saison de Formule 1, il a été demandé à l’Espagnol qui aura le plus d’impact dans sa nouvelle équipe : Lewis Hamilton chez Ferrari, ou l’ancien ingénieur de Red Bull chez Aston Martin ?

« Adrian Newey aura toujours plus d'impact que n'importe quel pilote »

« Adrian Newey aura toujours plus d'impact que n'importe quel pilote. Les pilotes vont et viennent, les 20 d'entre nous qui sont ici essaient de bien conduire et ont accompli des choses jusqu'à la F1. Je ne sais pas ce que Hamilton va apporter ou ajouter à Ferrari, ce sera probablement moins que ce qu'un designer peut apporter », a confié Fernando Alonso à AS. « Adrian sera une âme libre, vous ne pouvez pas lui dire ce qu'il doit faire. Le jour de son arrivée, s'il peut nous donner un coup de main en 2025, c'est parfait. S'il veut travailler seul en 2026, c'est très bien aussi. Parce qu'alors, il a les idées claires et ne veut pas perdre un seul jour. J'ai posé la question à Lawrence (Stroll) à plusieurs reprises et il m'a toujours dit qu'il ne pensait pas que nous pouvions le contrôler. »

« Lewis a également eu quelques difficultés avec Russell l'année dernière, il doit donc gagner en confiance »

À propos de ce qui attend Lewis Hamilton chez Ferrari, Fernando Alonso a ajouté : « Difficile à dire, quand je suis arrivé chez Aston, c'était une organisation différente, chez Alpine, j'étais à l'aise avec beaucoup de gens de l'époque Renault et chez Aston, je découvrais tout, mais lors de la première course, nous allions très vite. Il s'agit avant tout de s'adapter à la voiture. Hamilton doit voir comment cette voiture se comporte, Leclerc a plus d'expérience. Lewis a également eu quelques difficultés avec Russell l'année dernière, il doit donc gagner en confiance, mais nous connaissons ses qualités et tant qu'il aura une bonne voiture, il sera certainement un concurrent. »